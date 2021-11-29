А пока расскажем тебе коротко кое-что интересное из жизни других выдающихся людей. Сегодня – о Дали, Шиллере и Гете (по книге Мейсона Карри "Режим гения. Распорядок дня великих людей").

Также интересно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодня

Сальвадор Дали во время сиесты будил сам себя

Этот выдающийся художник старательно делал свою жизнь как можно более экстравагантной . Даже простую испанскую привычку поспать после обеда он переделал на сюрреалистический лад:

Дали садился в кресло, зажимал между большим и указательным пальцами левой руки большой медный ключ, а рядом с левой ногой ставил перевернутую металлическую миску. Вот так и спал.

Спросишь, зачем такие усложнения? Дело в том, что когда Дали засыпал слишком крепко, ключ выпадал из руки и громко бил по миске. Дали немедленно просыпался – и бежал работать.

Он утверждал, что такая короткая "секундная сиеста" невероятно освежает его, вдохновляет и дарит чудесные видения. А из получались не менее чудесные картины.



Свои работы Дали творил, находя вдохновение в секундных снах / Фото Britannica

Фридрих Шиллер не мог жить без яблок

Этот немецкий поэт и философ просто не мог писать, если ящик его письменного стола не был набит гнилыми яблоками. Гости, посещавшие Шиллера, не могли и минуты выдержать в его кабинете, такая там стояла вонь.

Иоганн Вольфганг фон Гете обожал сквозняки

А этот мужчина имел привычку ежедневно купаться в реке Ильм, струившейся рядом с его домом.

А еще Гете обязательно открывал на ночь окно и спал под сквозняком.

Что, к слову, шокировало его современников, считавших именно сквозняки едва ли не главным врагом здоровья.