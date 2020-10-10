Сексуальній українській дзюдоїстці Дар'ї Білодід – 20: дивіться гарячі фото спортсменки
10 жовтня свій день народження святкує чемпіонка з дзюдо Дар'я Білодід. З цієї нагоди Men 24 вирішив поділитися з тобою гарячими фото 20-річної української спортсменки, яка вражає не лише своєю силою, а й неймовірною красою!
Дар'я Білодід – українська дзюдоїстка. Кілька років тому вона стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо, але на цьому красуня вирішила не зупинятися. З нагоди дня народження Дар'ї Білодід Men 24 ділиться з тобою сексуальними фото юної зірки спорту.
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Дар'я Білодід
- Вік: 20 років
- Знак Зодіаку: Терези
- Ріст: 172 см
- Країна: Україна
- Сімейний стан: незаміжня
Ти будеш вражений, але спочатку батьки Дар'ї холодно відреагували на бажання дівчини професійно займатися дзюдо. Але її наполегливість та сила довели рідним, що вона обрала правильний шлях. І це вкотре доводили перемоги на чемпіонатах світу та Європи. Ми не будемо забирати твій час, розписуючи досягнення Дар'ї. Повір нам на слово, вона настільки крута, що викликає лише захват.
А ще вона могла б стати моделлю. Хоч і до еталонних 173 сантиметрів зросту їй бракує зовсім трішечки, ми переконані, що модельні агентства залюбки узяли б її до себе. Але ми однозначно тішимося, що попри всі сумніви вона стала справжньою чемпіонкою та не зупиняється на своєму шляху!
Дивися сексуальні та спокусливі фото української дзюдоїстки Дар'ї Білодід:
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