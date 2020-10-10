10 жовтня свій день народження святкує чемпіонка з дзюдо Дар'я Білодід. З цієї нагоди Men 24 вирішив поділитися з тобою гарячими фото 20-річної української спортсменки, яка вражає не лише своєю силою, а й неймовірною красою!

Дар'я Білодід – українська дзюдоїстка. Кілька років тому вона стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо, але на цьому красуня вирішила не зупинятися. З нагоди дня народження Дар'ї Білодід Men 24 ділиться з тобою сексуальними фото юної зірки спорту.

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Дар'я Білодід

Вік : 20 років

: 20 років Знак Зодіаку : Терези

: Терези Ріст : 172 см

: 172 см Країна : Україна

: Україна Сімейний стан: незаміжня

Ти будеш вражений, але спочатку батьки Дар'ї холодно відреагували на бажання дівчини професійно займатися дзюдо. Але її наполегливість та сила довели рідним, що вона обрала правильний шлях. І це вкотре доводили перемоги на чемпіонатах світу та Європи. Ми не будемо забирати твій час, розписуючи досягнення Дар'ї. Повір нам на слово, вона настільки крута, що викликає лише захват.

А ще вона могла б стати моделлю. Хоч і до еталонних 173 сантиметрів зросту їй бракує зовсім трішечки, ми переконані, що модельні агентства залюбки узяли б її до себе. Але ми однозначно тішимося, що попри всі сумніви вона стала справжньою чемпіонкою та не зупиняється на своєму шляху!

Дивися сексуальні та спокусливі фото української дзюдоїстки Дар'ї Білодід:

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