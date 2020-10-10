Сексуальной украинской дзюдоистке Дарье Белодед – 20: смотрите горячие фото спортсменки
10 октября свой день рождения празднует чемпионка по дзюдо Дарья Белодед. По этому случаю Men 24 решил поделиться с тобой горячими фото 20-летней украинской спортсменки, которая поражает не только своей силой, но и невероятной красотой!
Дарья Белодед – украинская дзюдоистка. Несколько лет назад она стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо, но на этом красавица решила не останавливаться. По случаю дня рождения Дарьи Белодед Men 24 делится с тобой сексуальными фото юной звезды спорта.
Тебе понравится Девушка-боец Пейдж ВанЗант: смотрите горячие фото сексуальной звезды UFC
Дарья Белодед
- Возраст: 20 лет
- Знак Зодиака: Весы
- Рост: 172 см
- Страна: Украина
- Семейное положение: не замужем
Ты будешь поражен, но сначала родители Дарьи холодно отреагировали на желание девушки профессионально заниматься дзюдо. Но ее настойчивость и сила доказали родным, что она выбрала правильный путь. И это лишний раз доказывали победы на чемпионатах мира и Европы. Мы не будем забирать твоё время, расписывая достижения Дарьи. Поверь нам на слово, она настолько крутая, что вызывает только восторг.
А еще она могла бы стать моделью. Хотя и к эталонным 173 сантиметрам роста ей не хватает совсем чуть-чуть, мы убеждены, что модельные агентства охотно взяли бы ее к себе. Но мы однозначно рады, что несмотря на все сомнения она стала настоящей чемпионкой и не останавливается на своем пути!
Смотри сексуальные и соблазнительные фото украинской дзюдоистки Дарьи Белодед:
Наслаждайся Порноактриса готова заплатить бойцу UFC 6 тысяч долларов, чтобы постоять в углу
-
4 из 5 золотых медалей: украинский алкогольный бренд покорил жюри слепой дегустации в Лондоне8 октября , 17:24
-
Успех для Львов и хорошие новости для Овнов: мужской гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака4 октября , 12:13
-
Правильная мужская закуска: какие бывают ликеры и как их правильно пить5 октября , 09:01