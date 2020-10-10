10 октября свой день рождения празднует чемпионка по дзюдо Дарья Белодед. По этому случаю Men 24 решил поделиться с тобой горячими фото 20-летней украинской спортсменки, которая поражает не только своей силой, но и невероятной красотой!

Дарья Белодед – украинская дзюдоистка. Несколько лет назад она стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо , но на этом красавица решила не останавливаться. По случаю дня рождения Дарьи Белодед Men 24 делится с тобой сексуальными фото юной звезды спорта.

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Дарья Белодед

Возраст : 20 лет

Знак Зодиака : Весы

Рост : 172 см

Страна : Украина

Семейное положение : не замужем

Ты будешь поражен, но сначала родители Дарьи холодно отреагировали на желание девушки профессионально заниматься дзюдо. Но ее настойчивость и сила доказали родным, что она выбрала правильный путь. И это лишний раз доказывали победы на чемпионатах мира и Европы. Мы не будем забирать твоё время, расписывая достижения Дарьи. Поверь нам на слово, она настолько крутая, что вызывает только восторг.

А еще она могла бы стать моделью. Хотя и к эталонным 173 сантиметрам роста ей не хватает совсем чуть-чуть, мы убеждены, что модельные агентства охотно взяли бы ее к себе. Но мы однозначно рады, что несмотря на все сомнения она стала настоящей чемпионкой и не останавливается на своем пути!

Смотри сексуальные и соблазнительные фото украинской дзюдоистки Дарьи Белодед: