Даша Астаф'єва показала, як треба пити чай: еротичне фото топлес

Даша Астаф'єва – одна з тих українських зірок, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Воно й не дивно, адже її сторінка регулярно наповнюється не лише кумедними та стильними кадрами, а й спокусливими та відвертими.

Не став винятком останній пост співачки. На ньому вона постала у спокусливому образі, прикриваючи оголені груди чайником. Від цих кадрів Даші Астаф'євої просто неможливо відірвати погляду.

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"Пийте чай. І бережіть один одного. Особливо в такі деньки", – закликала Даша Астаф'єва.

Зізнаємося, ми б не відмовилися від такого гарячого чаювання. Наразі ж у нас є лише можливість милуватися спокусливою співачкою, а також читати найкращі коментарі, які залишили під її постом прихильники:

"Найкрутіший образ цієї зйомки";

"Я це люблю";

"Вау! Як же це круто";

"Альтернативна версія "Аліси в країні чудес";

"Справжня красуня";

"Це пожежа";

"Мати рідна, хата тепла";

"Шикарна красуня";

"Дуже ніжно та сексуально";

"Даша, я хочу чаю саме з цього чайника".



Даша Астаф'єва розбурхала мережу гарячими фото / Фото з інстаграму Астаф'євої



Даша Астаф'єва розбурхала мережу гарячими фото / Фото з інстаграму Астаф'євої

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Співачка Даша Астаф'єва однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. Тож долучися до армії прихильників зірки, щоб бути одним з перших, хто зможе милуватися гарячими фото красуні. Гарантуємо, тобі сподобається!