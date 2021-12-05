Даша Астаф'єва показала, як треба пити чай: еротичне фото топлес
Джерело:інстаграм Даші Астаф'євої
Даша Астаф'єва – одна з тих українських зірок, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Воно й не дивно, адже її сторінка регулярно наповнюється не лише кумедними та стильними кадрами, а й спокусливими та відвертими.
Не став винятком останній пост співачки. На ньому вона постала у спокусливому образі, прикриваючи оголені груди чайником. Від цих кадрів Даші Астаф'євої просто неможливо відірвати погляду.
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"Пийте чай. І бережіть один одного. Особливо в такі деньки", – закликала Даша Астаф'єва.
Зізнаємося, ми б не відмовилися від такого гарячого чаювання. Наразі ж у нас є лише можливість милуватися спокусливою співачкою, а також читати найкращі коментарі, які залишили під її постом прихильники:
- "Найкрутіший образ цієї зйомки";
- "Я це люблю";
- "Вау! Як же це круто";
- "Альтернативна версія "Аліси в країні чудес";
- "Справжня красуня";
- "Це пожежа";
- "Мати рідна, хата тепла";
- "Шикарна красуня";
- "Дуже ніжно та сексуально";
- "Даша, я хочу чаю саме з цього чайника".
Даша Астаф'єва розбурхала мережу гарячими фото / Фото з інстаграму Астаф'євої
Даша Астаф'єва розбурхала мережу гарячими фото / Фото з інстаграму Астаф'євої
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Співачка Даша Астаф'єва однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. Тож долучися до армії прихильників зірки, щоб бути одним з перших, хто зможе милуватися гарячими фото красуні. Гарантуємо, тобі сподобається!