Даша Астафьева показала, как нужно пить чай: эротическое фото топлес

Даша Астафьева – одна из тех украинских звезд, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Оно и не удивительно, ведь страница регулярно наполняется не только забавными и стильными кадрами, но и соблазнительными и откровенными.

Не стал исключением последний пост певицы. На нем она предстала в соблазнительном образе, прикрывая обнаженную грудь чайником. От этих кадров Даше Астафьевой просто невозможно оторвать взгляд.

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"Пейте чай. И берегите друг друга. Особенно в такие дни", – призвала Даша Астафьева.

Признаемся, мы не отказались бы от такого горячего чаепития. Пока же у нас есть возможность любоваться соблазнительной певицей, а также читать лучшие комментарии, которые оставили под ее постом поклонники:

"Самый крутой образ этой съемки";

"Я это люблю";

"Вау! Как же это круто";

"Альтернативная версия "Алисы в стране чудес";

"Настоящая красотка";

"Это пожар";

"Мать родная, дом теплый";

"Шикарная красотка";

"Очень нежно и сексуально";

"Даша, я хочу чаю именно из этого чайника".



Даша Астафьева взбудоражила сеть горячими фото / Фото с инстаграма Астафьевой



Даша Астафьева взбудоражила сеть горячими фото / Фото с инстаграма Астафьевой

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Певица Даша Астафьева однозначно заслуживает того, чтобы ты подписался на нее. Поэтому присоединись к армии поклонников звезды, чтобы быть одним из первых, кто сможет любоваться горячими фото красавицы. Гарантируем, тебе понравится!