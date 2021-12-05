Даша Астафьева показала, как нужно пить чай: эротическое фото топлес
Источник:инстаграм Даши Астафьевой
Даша Астафьева – одна из тех украинских звезд, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Оно и не удивительно, ведь страница регулярно наполняется не только забавными и стильными кадрами, но и соблазнительными и откровенными.
Не стал исключением последний пост певицы. На нем она предстала в соблазнительном образе, прикрывая обнаженную грудь чайником. От этих кадров Даше Астафьевой просто невозможно оторвать взгляд.
Примечательно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодня
"Пейте чай. И берегите друг друга. Особенно в такие дни", – призвала Даша Астафьева.
Признаемся, мы не отказались бы от такого горячего чаепития. Пока же у нас есть возможность любоваться соблазнительной певицей, а также читать лучшие комментарии, которые оставили под ее постом поклонники:
- "Самый крутой образ этой съемки";
- "Я это люблю";
- "Вау! Как же это круто";
- "Альтернативная версия "Алисы в стране чудес";
- "Настоящая красотка";
- "Это пожар";
- "Мать родная, дом теплый";
- "Шикарная красотка";
- "Очень нежно и сексуально";
- "Даша, я хочу чаю именно из этого чайника".
Даша Астафьева взбудоражила сеть горячими фото / Фото с инстаграма Астафьевой
Даша Астафьева взбудоражила сеть горячими фото / Фото с инстаграма Астафьевой
Тебе понравится Голая и в блестках: модель Кармелла Роуз поразила подписчиков эротическим кадром
Певица Даша Астафьева однозначно заслуживает того, чтобы ты подписался на нее. Поэтому присоединись к армии поклонников звезды, чтобы быть одним из первых, кто сможет любоваться горячими фото красавицы. Гарантируем, тебе понравится!