Українська модель Даша Майстренко, котра потрапила до фіналу реаліті "Супер Топ-модель по-українськи", розбурхала користувачів мережі відвертим образом. На своїй сторінці в інстаграмі красуня виклала серію фото, на яких позує у чорних брюках і спокусливому бюстгальтері. Насолоджуйся порцією краси на Men 24.

Даша Майстренко запам'яталася глядачам як скромна та неймовірно красива учасниця проєкту "Топ-модель по-українськи", але в новому сезоні дівчина показала себе з іншої сторони. Глядачі змогли розгледіти у ній сексуальність та зухвалість, що неабияк розбурхало їх. Тож немає нічого дивного, що Даша продовжує шокувати своїх підписників новими світлинами. Дивися гарячі фото Даші Майстренко на Men 24.

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Даша Майстренко знялася у відвертому образі / Фото з інстаграму Даші Майстренко

Підписники Даші вражені її неймовірно сексуальним образом. Тому вони залишили їй безліч коментарів, засипаючи красуню теплими словами:

"Ох і сексі";

"Ти дуже красива";

"Я не встиг минулою фотографією намилуватися, а тут уже нова";

"Даша, ти просто бомбезна";

"Просто богиня".

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Ми теж у захваті від Даші. Її природна краса заворожує, тож не підписатися на неї – справжній гріх. Зроби це негайно, а також не полінуйся поставити лайк. Модель на це заслужила!