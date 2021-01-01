Украинская модель Даша Майстренко, которая попала в финал реалити "Супер Топ-модель по-украински", взбудоражила пользователей сети откровенным образом. На своей странице в инстаграме красавица выложила серию фото, на которых позирует в черных брюках и соблазнительном бюстгальтере. Наслаждайся порцией красоты на Men 24.

Даша Майстренко запомнилась зрителям как скромная и невероятно красивая участница проекту "Топ-модель по-украински", но в новом сезоне девушка показала себя с другой стороны. Зрители смогли разглядеть в ней сексуальность и дерзость, что изрядно взбудоражило их. Поэтому нет ничего удивительного, что Даша продолжает шокировать своих подписчиков новыми фотографиями. Смотри горячие фото Даши Майстренко на Men 24 .

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Даша Майстренко снялась в откровенном образе / Фото с инстаграма Даши Майстренко

Подписчики Даши поражены ее невероятно сексуальным образом. Поэтому они оставили ей множество комментариев, засыпая красавицу теплыми словами:

"Ох и секси";

"Ты очень красивая";

"Я не успел прошлой фотографией налюбоваться, а тут уже новая";

"Даша, ты просто бомбезна";

"Просто богиня".

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