Даша Трегубова похизувалася розкішними сідницями на яхті
Джерело:інстаграм Даші Трегубової
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Даша Трегубова. Розкішна ведуча й актриса вкотре потішила своїх прихильників гарячим фото. Тож гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси від красуні.
На світлині, яку виклала в мережі Даша Трегубова, красуня позує у купальнику. Розкішний кадр настільки сподобався її прихильникам, що ми просто не могли не поділитися ним з тобою.
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"Солоденькі, я вдома", – написала вона в інстаграмі.
Даша Трегубова знялася у купальнику на яхті. Ефектне фото зроблене зверху, що дозволяє кожному підписнику ведучої помилуватися її пишними формами. Не дивно, що прихильники ведучої засипали її не лише лайками, а й шаленою кількістю коментарів:
- "Русалочка";
- "З таким капітаном, та й в море";
- "Надзвичайна";
- "Ти прекрасна. Просто богиня";
- "Прикольно. Сідниці засмагнуть";
- "Ти просто неймовірна".
Даша Трегубова знялася в ефектному купальнику / Фото з інстаграму Трегубової
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Слідкувати за Дашою Трегубовою в інстаграмі – суцільне задоволення. Воно й не дивно, адже розкішна телеведуча й актриса регулярно викладає в мережу гарячі фото та відео. Тож не полінуйся підписатися на неї. Тобі сподобається те, що вона викладає у мережі.