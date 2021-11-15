На серії фото, якими поділилася в мережі Джада Фолча, красуня позує у відвертій спідній білизні. Доповнюють образ чорні вільні штани, які дарують трохи бунтарства. Саме такою і люблять тату-майстриню її підписники, а також ми у редакції.

Варте уваги Коли менше означає більше: 5 переваг алкоголю у мініформаті

Кадри за лічені години зібрали тисячі лайків, а також безліч коментарів. Підписники красуні були максимально щедрими на компліменти, деякими з них ми з тобою поділимося:

"Ти найкрутіша з-поміж усіх дівчат у мережі";

"Твоя форма та сексуальність вражають";

"Від цього видовища просто неможливо відірвати погляду";

"Ти просто неймовірна";

"У досконалості тепер є ім'я";

"Я закоханий у тебе по самі вуха".



Гарячі фото Джади Фолчі викликають захват у її підписників / Фото з інстаграму Фолчі



Гарячі фото Джади Фолчі викликають захват у її підписників / Фото з інстаграму Фолчі

Тобі сподобається "Міс Україна Всесвіт" 2021 Анна Неплях показала фігуру у відвертій сукні

Джада Фолча викликає непідробний захват. Саме з цієї причини ми регулярно заглядаємо до неї на сторінку. Тебе ж закликаємо підписатися на тату-майстриню. Це дозволить одним з перших милуватися гарячими фото, які вона викладає у мережі.