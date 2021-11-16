Даша Трегубова похвасталась роскошными ягодицами на яхте
Источник:инстаграм Даши Трегубовой
На этот раз под нашим прицелом невероятная Даша Трегубова. Роскошная ведущая и актриса в очередной раз порадовала своих поклонников горячим фото. Так что айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна от красавицы.
На фотографии, которую выложила в сети Даша Трегубова, красавица позирует в купальнике. Роскошный кадр настолько понравился ее поклонникам, что мы просто не могли не поделиться им с тобой.
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"Сладенькие, я дома", – написала она в инстаграме.
Даша Трегубова снялась в купальнике на яхте. Эффектное фото сделано сверху, что позволяет каждому подписчику ведущей полюбоваться ее пышными формами. Неудивительно, что поклонники ведущей засыпали ее не только лайками, но и бешеным количеством комментариев:
- "Русалочка";
- "С таким капитаном, да и в море";
- "Чрезвычайная";
- "Ты прекрасна. Просто богиня";
- "Прикольно. Ягодицы загорят";
- "Ты просто невероятная".
Даша Трегубова снялась в эффектном купальнике / Фото с инстаграма Трегубовой
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Следить за Дашей Трегубовой в инстаграме – сплошное удовольствие. Оно не удивительно, ведь роскошная телеведущая и актриса регулярно выкладывает в сеть горячие фото и видео. Так что не поленись подписаться на нее. Тебе понравится то, что она выкладывает в сети.