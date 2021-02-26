Сексуальна українська ведуча знялася у провокативній спідній білизні: гаряче фото
Телеведуча Даша Трегубова не стомлюється захоплювати своїх підписників спокусливими світлинами. Цього разу 40-річна красуня виклала кадр, на якому позує у гарячій спідній білизні, яка виграшно підкреслює сексуальні вигини. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!
Джерело:інстаграм Даші Трегубової
Розкішна телеведуча Даша Трегубова не лише знімається у розкішних сукнях, а й регулярно приміряє відверту спідню білизну перед камерою. Буквально на днях красуня виклала на своєму інстаграмі фото, на якому позує у комплекті, який неабияк розбурхав користувачів мережі.
Тобі сподобається Сексуальна американська модель розбурхала мережу у відвертому купальнику: гаряче фото
На спокусливому кадрі Даша Трегубова позує у розстібнутому піджаку та провокативній спідній білизні. Доповнює образ маска. Відчуваєш як запахло БДСМ?
Чарівна телеведуча побажала усім солодких снів, а також не залишила жодного свого підписника байдужим, тож не дивно, що під цим постом зібралося багато коментарів:
- "Не всі заснуть";
- "Шикарна";
- "Дуже сексуальна";
- "Ммм, спекотно";
- "Засне не вся аудиторія";
- "Усе бездоганно: світло, лінії, композиція, сюжет. Красиво";
- "Граціозно";
- "Красива жінка";
- "Затьмарила усіх жінок на планеті";
- "Ох, які ніжки. Даша, ти – вогонь".
Насолоджуйся Словацька фітнес-модель розбурхала мережу голими грудьми: гаряче фото 18+
Розкішна Даша Трегубова однозначно заслуговує на твій лайк. Не полінуйся також підписатися на сексуальну телеведучу. На її сторінці в інстаграмі регулярно з'являються доволі провокативні пости, які позбавлять тебе сну.
Поділитися новиною