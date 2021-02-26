Телеведущая Даша Трегубова не устает восхищать своих подписчиков соблазнительными фотографиями. На этот раз 40-летняя красавица выложила кадр, на котором позирует в горячем нижнем белье, какое выигрышно подчеркивает сексуальные изгибы. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Роскошная телеведущая Даша Трегубова не только снимается в роскошных платьях, но и регулярно примеряет откровенное нижнее белье перед камерой. Буквально на днях красавица выложила на своем инстаграме фото, на котором позирует в комплекте, какой изрядно взбудоражил пользователей сети.

Тебе понравится Сексуальная американская модель взбудоражила сеть в откровенном купальнике: горячее фото

На соблазнительном кадре Даша Трегубова позирует в расстегнутом пиджаке и провокационной нижнем белье. Дополняет образ маска. Чувствуешь как запахло БДСМ?

Волшебная телеведущая пожелала всем сладких снов, а также не оставила ни одного своего подписчика равнодушным, поэтому неудивительно, что под этим постом собралось много комментариев:

"Не все уснут";

"Шикарна";

"Очень сексуальная";

"Ммм, жарко";

"Заснет не вся аудитория";

"Все безупречно: свет, линии, композиция, сюжет. Красиво";

"Изящная";

"Красивая женщина";

"Затмила всех женщин на планете";

"Ох, какие ножки. Даша, ты – огонь".

Наслаждайся Словацкая фитнес-модель взбудоражила сеть голой грудью: горячее фото 18+