Сексуальная украинская ведущая снялась в провокационном нижнем белье: горячее фото
Телеведущая Даша Трегубова не устает восхищать своих подписчиков соблазнительными фотографиями. На этот раз 40-летняя красавица выложила кадр, на котором позирует в горячем нижнем белье, какое выигрышно подчеркивает сексуальные изгибы. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
Источник:инстаграм Даши Трегубовой
Роскошная телеведущая Даша Трегубова не только снимается в роскошных платьях, но и регулярно примеряет откровенное нижнее белье перед камерой. Буквально на днях красавица выложила на своем инстаграме фото, на котором позирует в комплекте, какой изрядно взбудоражил пользователей сети.
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На соблазнительном кадре Даша Трегубова позирует в расстегнутом пиджаке и провокационной нижнем белье. Дополняет образ маска. Чувствуешь как запахло БДСМ?
Волшебная телеведущая пожелала всем сладких снов, а также не оставила ни одного своего подписчика равнодушным, поэтому неудивительно, что под этим постом собралось много комментариев:
- "Не все уснут";
- "Шикарна";
- "Очень сексуальная";
- "Ммм, жарко";
- "Заснет не вся аудитория";
- "Все безупречно: свет, линии, композиция, сюжет. Красиво";
- "Изящная";
- "Красивая женщина";
- "Затмила всех женщин на планете";
- "Ох, какие ножки. Даша, ты – огонь".
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Роскошная Даша Трегубова однозначно заслуживает твой лайк. Не поленись также подписаться на сексуальную телеведущую. На ее странице в инстаграме регулярно появляются довольно провокационные посты, которые лишат тебя сна.
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