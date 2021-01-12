40-річна українська телеведуча й актриса Даша Трегубова вирішила відсвяткувати 100 тисяч підписників на своїй сторінці в інстаграмі. Це вона зробила, опублікувавши в мережі фотографії, на яких вона позує топлес. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

40-річна телеведуча Даша Трегубова неабияк розбурхала користувачів мережі. Це вона зробила за допомогою фотографій топлес, які вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі. Гайда разом з Men 24 дивитися, якими світлинами розкішна Даша вирішила подякувати своїм підписникам за те, що їх уже 100 тисяч!

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Любі мої друзі та підписники! Вас уже 100 тисяч. Дякую, що ви зі мною. Читаю майже всі ваші повідомлення і радію. Тут будуть класні вірші, гарні фото та безліч цікавих історій з майданчиків. Ваша Даша!,

– написала вона під сміливим постом.

Прихильникам Даші Трегубової надзвичайно сподобалися її фотографії, які вона виклала в мережі. Тож вони вирішили буквально засипати її компліментами та словами підтримки й подяки:

"Даша, ти дуже класна";

"Яка естетика";

"Мільйон не за горами";

"Крихкість та витонченість";

"Це так ніжно, сексуально та красиво";

"Чарівна та неповторна. Тріумфального успіху Вам у всій творчій діяльності";

"Ммм... кров з молоком";

"Даша, ви надихаєте".

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Даша Трегубова однозначно заслуговує на твій лайк, а також підписку. Нумо разом допомагати їй зібрати свій перший мільйон підписників!