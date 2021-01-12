Сексуальная украинская телеведущая снялась топлес: горячее фото 18+
40-летняя украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова решила отпраздновать 100 000 подписчиков на своей странице в инстаграме. Это она сделала, опубликовав в сети фотографии, на которых она позирует топлес. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
40-летняя телеведущая Даша Трегубова изрядно взбудоражила пользователей сети. Это она сделала с помощью фотографий топлес, которые она выложила на своей странице в инстаграме. Айда вместе с Men 24 смотреть, какими фотографиями роскошная Даша решила поблагодарить своих подписчикам за то, что их уже 100 000!
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Дорогие мои друзья и подписчики! Вас уже 100 000. Спасибо, что вы со мной. Читаю почти все ваши сообщения и радуюсь. Здесь будут классные стихи, красивые фото и множество интересных историй из площадок. Ваша Даша!,
– написала она под смелым постом.
Поклонникам Даши Трегубовой чрезвычайно понравились ее фотографии, которые она выложила в сети. Поэтому они решили буквально засыпать ее комплиментами и словами поддержки и благодарности:
- "Даша, ты очень классная";
- "Какая эстетика";
- "Миллион не за горами";
- "Хрупкость и изящество";
- "Это так нежно, сексуально и красиво";
- "Волшебная и неповторимая. Триумфального успеха Вам во всей творческой деятельности";
- "Ммм... кровь с молоком";
- "Даша, вы вдохновляете".
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Даша Трегубова однозначно заслуживает твой лайк, а также подписку. Давай вместе помогать ей собрать свой первый миллион подписчиков!
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