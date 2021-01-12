40-летняя украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова решила отпраздновать 100 000 подписчиков на своей странице в инстаграме. Это она сделала, опубликовав в сети фотографии, на которых она позирует топлес. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

40-летняя телеведущая Даша Трегубова изрядно взбудоражила пользователей сети. Это она сделала с помощью фотографий топлес, которые она выложила на своей странице в инстаграме. Айда вместе с Men 24 смотреть, какими фотографиями роскошная Даша решила поблагодарить своих подписчикам за то, что их уже 100 000!

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Дорогие мои друзья и подписчики! Вас уже 100 000. Спасибо, что вы со мной. Читаю почти все ваши сообщения и радуюсь. Здесь будут классные стихи, красивые фото и множество интересных историй из площадок. Ваша Даша!,

– написала она под смелым постом.

Поклонникам Даши Трегубовой чрезвычайно понравились ее фотографии, которые она выложила в сети. Поэтому они решили буквально засыпать ее комплиментами и словами поддержки и благодарности:

"Даша, ты очень классная";

"Какая эстетика";

"Миллион не за горами";

"Хрупкость и изящество";

"Это так нежно, сексуально и красиво";

"Волшебная и неповторимая. Триумфального успеха Вам во всей творческой деятельности";

"Ммм... кровь с молоком";

"Даша, вы вдохновляете".

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