У реальному житті, однак, все не так вдало. Якщо ти самотній і втомився від ненадійного світу додатків для знайомств (принаймні, поки що), то резонно запитуєш себе, як і де познайомитися з кимось щасливо та органічно.

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Де найкращі місця для пошуку кохання

У Psychology Today розповіли про найпоширеніший та універсальний спосіб познайомитися з потенційною парою – у місці, де перетинаються спільні інтереси. Це може бути клас сальси, вечір відкритого мікрофона в улюбленому пабі, туристична група та багато іншого. Загалом психологи виокремили 4 категорії.

На свіжому повітрі

Всупереч тому, що показують у телевізорі, ти навряд зустрінеш свою половинку в тьмяному барі чи яскравому ресторані. Кохання з першого погляду вимагає такого освітлення, щоб можна було справді побачити. Краще вирушай на природу, в похід, на культурну подію у місті чи навіть спортивний матч. І хто знає, що може статися? Можливо, ти зустрінешся з кимось правильним поглядом, коли ви будете освистувати команду-суперника.



Знайомство буде вдалим, якщо докласти зусиль, а не лише сподіватися на випадок / Фото pressfoto@freepik

У просторі спільних інтересів

Спільні цілі є маркером здорових стосунків. Це, своєю чергою, значною мірою залежить від схожих рис обидвох сторін. Тому найкращі місця для пошуку кохання ті, що є живильним середовищем для цих рис та інтересів. Це може бути книгарня, кінотеатр чи будь-що, чим ви захоплені.

У просторі цінностей

Припустимо, ти дуже активно виступаєш проти наслідків зміни клімату і маєш намір зробити внесок у боротьбу з цим явищем. Це може бути щось просте, як-от прокинутися рано в неділю, щоб приєднатися до прибирання на вулиці. І от раптом сусіди також пожертвували недільним сном, щоб долучитися. Це ж чудовий спосіб знайти спільну мову з кимось, хто поділяє ті ж цінності.

У дрібних просторах

Це не стосується якихось тісних приміщень, які ти змушений ділити з кимось. І це не стосується людей, які, на твою думку, вдираються у твій простір. Це, до прикладу, про випадкову зустріч у ліфті або спільну поїздку в каршерінгу, що може стати ідеальною ситуацією для початку розмови.