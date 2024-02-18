Де навчалися та що вивчали найбагатші люди світу
Джерело:GQ
Не всі найбагатші люди світу кидали університети, щоб заснувати бізнес своєї мрії. Ким був би Білл Гейтс, якби не навчався в Гарвардському університеті, де мав доступ до найкращого комп'ютерного обладнання та ресурсів на ринку? Хто зна.
Марк Цукерберг покинув "Лігу Плюща", так, але Facebook народився в тих самих гуртожитках Гарварду. А Ілон Маск влаштовував величезні домашні вечірки в Університеті Пенсильванії, щоб оплатити своє навчання.
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Тож нумо подивімося, де навчалися найбагатші люди світу, які ступені здобули й, у деяких випадках, коли та чому кинули навчання.
Сучасні мільярдери добре вчилися, а кидали університет лише коли вже точно бачили своє майбутнє / Фото freepik
Де навчалися нинішні мільярдери та наскільки успішно
- Бернар Арно. Голова та генеральний директор LVMH, світового конгломерату товарів розкоші, є інженером, який закінчив Політехнічну школу, один з провідних інженерних інститутів Франції.
- Ілон Маск. Генеральний директор Tesla і SpaceX у 1990 році вступив до Королівського університету в Кінгстоні, провінція Онтаріо в Канаді. Через два роки перевівся до Університету Пенсильванії, де вивчав фізику та економіку у Вортонській школі. У 1995 навіть вступив до аспірантури з матеріалознавства у Стенфордському університеті, але через два дні кинув навчання.
- Джефф Безос. Засновник Amazon у 1982 році вступив до Прінстонського університету, де спочатку вивчав фізику, але згодом перемикнувся на електротехніку та комп'ютерні науки. У 2008 році підприємець також здобув почесний ступінь доктора наук і технологій в Університеті Карнегі-Меллона.
- Марк Цукерберг. Гендиректор META вивчав психологію та комп'ютерні науки в Гарвардському університеті, тоді у нього й виникла ідея створення Facebook. Спочатку соціальна мережа була обмежена університетськими користувачами, та Цукерберг побачив більший потенціал і кинув Гарвард у 2005.
- Ларрі Еллісон. Співзасновник і гендиректор Oracle спочатку вивчав медицину в Університеті Іллінойсу в Урбана-Шампейн, де ставав "студентом року". Однак був змушений покинути навчання з особистих причин. Лише згодом завершив решту курсів у Чиказькому університеті, де вивчав фізику, математику та цікавився комп'ютерним дизайном.
- Воррен Баффет. До Гарвардської школи бізнесу поступити не зміг, але у 1947 році потрапив до Вортонської школи Університету Пенсильванії, де провчився два роки, після чого перевівся до Університету Небраски. Там здобув ступінь із бізнесу у 19 років. Згодом вступив до Колумбійської бізнес-школи, щоб здобути ступінь магістра економіки, а потім – до Нью-Йоркського інституту фінансів.
- Білл Гейтс. Співзасновник Microsoft мав Національну стипендію за заслуги, ще коли закінчував Лейксайдську середню школу в 1973. Того ж року вступив до Гарвардського університету, щоб вивчати математику та інформатику, але кинув навчання через два роки, щоб заснувати власну компанію з програмного забезпечення.
- Ларрі Пейдж. Співзасновник Google грався з комп'ютерами з шести років. У 1995 році здобув ступінь з комп'ютерної інженерії в Мічиганському університеті, а в 1998 – ступінь магістра комп'ютерних наук у Стенфордському університеті.
- Стів Балмер. Генеральний директор Microsoft з 2000 по 2014 рік жив у кімнаті в гуртожитку по сусідству з Біллом Гейтсом, коли обидва навчалися в Гарвардському університеті. Балмер закінчив університет з відзнакою і здобув ступінь бакалавра прикладної математики та економіки в 1977 році. Пізніше здобув ступінь MBA у Стенфордській вищій школі бізнесу, але залишив її у 1980, щоб приєднатися до Гейтса та Microsoft.
- Сергій Брін. Співзасновник Google, що походить з родини академіків, у вересні 1990 року вступив до Університету Мериленду, який закінчив за спеціальністю "комп'ютерні науки та математика". Потім обрав аспірантуру з комп'ютерних наук у Стенфордському університеті за стипендією Національного наукового фонду. Він також вступив до аспірантури з комп'ютерних наук у Стенфорді, але кинув навчання на півдорозі, щоб заснувати Google.