Марк Цукерберг покинув "Лігу Плюща", так, але Facebook народився в тих самих гуртожитках Гарварду. А Ілон Маск влаштовував величезні домашні вечірки в Університеті Пенсильванії, щоб оплатити своє навчання.

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Тож нумо подивімося, де навчалися найбагатші люди світу, які ступені здобули й, у деяких випадках, коли та чому кинули навчання.



Сучасні мільярдери добре вчилися, а кидали університет лише коли вже точно бачили своє майбутнє / Фото freepik

Де навчалися нинішні мільярдери та наскільки успішно

Бернар Арно. Голова та генеральний директор LVMH, світового конгломерату товарів розкоші, є інженером, який закінчив Політехнічну школу, один з провідних інженерних інститутів Франції.

Голова та генеральний директор LVMH, світового конгломерату товарів розкоші, є інженером, який закінчив Політехнічну школу, один з провідних інженерних інститутів Франції. Ілон Маск. Генеральний директор Tesla і SpaceX у 1990 році вступив до Королівського університету в Кінгстоні, провінція Онтаріо в Канаді. Через два роки перевівся до Університету Пенсильванії, де вивчав фізику та економіку у Вортонській школі. У 1995 навіть вступив до аспірантури з матеріалознавства у Стенфордському університеті, але через два дні кинув навчання.

Генеральний директор Tesla і SpaceX у 1990 році вступив до Королівського університету в Кінгстоні, провінція Онтаріо в Канаді. Через два роки перевівся до Університету Пенсильванії, де вивчав фізику та економіку у Вортонській школі. У 1995 навіть вступив до аспірантури з матеріалознавства у Стенфордському університеті, але через два дні кинув навчання. Джефф Безос. Засновник Amazon у 1982 році вступив до Прінстонського університету, де спочатку вивчав фізику, але згодом перемикнувся на електротехніку та комп'ютерні науки. У 2008 році підприємець також здобув почесний ступінь доктора наук і технологій в Університеті Карнегі-Меллона.

Засновник Amazon у 1982 році вступив до Прінстонського університету, де спочатку вивчав фізику, але згодом перемикнувся на електротехніку та комп'ютерні науки. У 2008 році підприємець також здобув почесний ступінь доктора наук і технологій в Університеті Карнегі-Меллона. Марк Цукерберг. Гендиректор META вивчав психологію та комп'ютерні науки в Гарвардському університеті, тоді у нього й виникла ідея створення Facebook. Спочатку соціальна мережа була обмежена університетськими користувачами, та Цукерберг побачив більший потенціал і кинув Гарвард у 2005.

Гендиректор META вивчав психологію та комп'ютерні науки в Гарвардському університеті, тоді у нього й виникла ідея створення Facebook. Спочатку соціальна мережа була обмежена університетськими користувачами, та Цукерберг побачив більший потенціал і кинув Гарвард у 2005. Ларрі Еллісон. Співзасновник і гендиректор Oracle спочатку вивчав медицину в Університеті Іллінойсу в Урбана-Шампейн, де ставав "студентом року". Однак був змушений покинути навчання з особистих причин. Лише згодом завершив решту курсів у Чиказькому університеті, де вивчав фізику, математику та цікавився комп'ютерним дизайном.

Без науки не буває і проривів – геніальні ідеї на основі чогось та й зароджуються / Фото freepik