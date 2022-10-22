"Масовість" була фантастичною – зібратися змогли аж восьмеро людей. Як так сталося і чому захід назвали "Демонстрація сімох" – читай далі на Men 24.

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Як відреагували дисиденти на придушення Празької вести

25 серпня 1968 року 8 людей вийшли на так зване "Лобне місце" на Червоній площі у Москві на знак протесту до введення радянських військ до Чехословаччини та придушення Празької весни. Протест був максимально короткий:

Люди встигли розгорнути плакати з написами "За нашу та вашу свободу", "Ганьба окупантам" та “Руки геть від ЧССР”.

Не минуло й 5 хвилин, як усіх учасників затримали силовики з КДБ.

Якщо мовою фактів – ось так просто. Якщо ж заглибитися – історія дуже показова: на понад стомільйонну країну знайшлися аж 8 людей, яким було не байдуже, що їхня країна на танках вдерлася до сусідів та ще й начебто дружніх. "Братніх", як заведено говорити у пропагандистів. 8 людей на 5 хвилин – це все, на що був здатен "протестний рух".



З таким гаслом вийшли восьмеро росіян на Червону площу / Фото wikidata

Як покарали учасників "Демонстрації сімох"

До слова, одну з учасниць протесту у Москві, 21-річну дівчину, відпустили. Мовляв, вона опинилася поруч зі скандальними плакатами випадково. Отакий збіг обставин, навіть ні на що не натякаємо, еге ж.

Отже, тому акцію й називають "Демонстрація сімох". І от цих сімох покарали – традиційно для СРСР колись і Росії нині, декого відправили на примусове лікування від "млявої шизофренії", декого посадили у тюрму чи на заслання.

Попри короткочасність та безнаслідковість, "Демонстрацію сімох" у Росії вважають важливою акцією радянських дисидентів. Особливо – серед російських лібералів. І ми все ще ні на що не натякаємо.

Цікавинка: у 2013 та 2018, до річниць, опозиціонери російські спробували повторити "Демонстрацію сімох". Ефект був таким же, наслідки теж – учасників затримали та покарали. "Русскій мір" не змінився ані на йоту.