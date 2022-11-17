Так, сьогодні воно асоціюється здебільшого з радістю, сміхом та рейвами. А проте починалося все з жорстокої події, про яку не можна забувати. Більше про це розповідаємо на Men 24.

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День студентів – день Героїв

28 жовтня 1939 року нацистська поліція та гітлерівські загони СС розігнали мирну маніфестацію чехів. Люди тоді вийшли на вулиці Праги до річниці створення Республіки, яка, утім, на той день вже була окупована Третім Рейхом. Серед іншого наслідком розгону стало важке поранення, а потім і смерть студента-медика Яна Оплетала.

15 листопада його поховали, та подія переросла у протест проти окупації. І знову були сутички з поліцією. На це гостро відреагував сам Адольф Гітлер і наступного дня наказав закрити всі виші у Чехії, а їхнє майно конфіскувати.

А 17 листопада по країні пішла хвиля масових арештів студентів. Понад 1200 потрапили за ґрати та у концтабір Заксенгаузен, 9 лідерів – стратили. Виші ж не працювали аж до поразки Гітлера у Другій світовій війні.

У 1941 році у Лондоні Міжнародна рада студентів вирішила відзначати 17 листопада як день пам'яті про події у Чехії, а назвали його Міжнародним днем студентів (в Україні відзначають з 1999).



Нині День студента – веселе свято, і нехай воно таким залишається / Фото freepik

До слова, у 1989 році Оксамитова революція – повалення комуністичного режиму в Чехословаччині – почалася саме зі студентських протестів 17 листопада. У Чехії цей день також оголошено Днем боротьби за свободу і демократію, а в Словаччині – Днем боротьби проти тоталітаризму.

І наостанок наголосимо: студенти – це не просто люди, які здобувають вищу освіту. Це майбутня основа суспільства, рушійна сила, яка може змінювати світ навколо себе. Це ті, хто допоможе Україні відбудуватися і процвітати після перемоги над Рейхом нашого часу – путінською терористичною Росією.