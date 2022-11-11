А ще наприкінці нашого матеріалу лови кілька крутих рецептів твістів на популярні коктейлі. Гайда разом з Men 24 і Nemiroff пробувати себе у ролі бармена на власній кухні!

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Коктейлі – це не лише про змішування алкоголю з іншими інгредієнтами. Це й про експерименти, пошук особливих і витончених смаків. Посилення ароматів, розставляння акцентів. Та й узагалі – це про відкриття нового. Але складно було б здійснювати ці самі відкриття без класики.

Один з брендів напоїв вирішив сформувати десятку найпопулярніших у світі коктейлів. Її вдалося викристалізувати, проаналізувавши 36 алкогольних напоїв. На визначення позиції у рейтингу вплинула ціла низка показників.



До Топ 10 увійшли найпопулярніші у світі коктейлі / Фото Nemiroff

Наприклад, кількість хештегів, пов'язаних з кожним коктейлем в інстаграмі та тіктоку. Також вивчали дані глобального пошуку. Це дозволило зрозуміти, який напій активніше шукають. Крім того, оцінювався рейтинг позитивності кожного коктейлю за допомогою відгуків у твітері. Гайда знайомитися з тим, що ж показав увесь цей масштабний аналіз.

10 найпопулярніших алкогольних коктейлів

10. Pina Colada

9. Cosmopolitan

8. Old fashioned

7. Aperol Spritz

6. Sangria

5. Martini

4. Caipirinha

3. Pornstar Martini

2. Mojito

1. Margarita

Визначалися не лише самі напої, а й країни, де ними насолоджуються найбільше. Наприклад, у Великій Британії віддають перевагу Pornstar Martini, а от у США – Old Fashioned. Цікаво, що іспанці обожнюють Margarita, а мешканці Нової Зеландії – Bloody Mary (11 місце у рейтингу). А от в Австралії тебе можуть пригостити Espresso Martini.

Якщо говорити про Mojito, то йому віддають перевагу у Франції, Італії та Португалії, а от Aperol Spritz – здавалося б шалено популярний в Італії – найбільше припадає до душі німцям.

А тепер, як і обіцяли, лови три твісти на популярні напої, які можна приготувати на власній кухні. Гайда експериментувати та насолоджуватися переосмисленою та доопрацьованою класикою.



Рекомендуємо спробувати коктейль Nemiroff Cosmo / Фото Nemiroff

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Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 30 мілілітрів

Сік лимона – 20 мілілітрів

Цукровий сироп – 15 мілілітрів

Prosecco – 90 мілілітрів

Приготування Nemiroff Spritz:

Залий у бокал смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry.

Додай до неї сік лимона та цукровий сироп. Перемішай.

Залий Prosecco.

Можна прикрасити скибкою апельсина.

Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 45 мілілітрів

Aperol – 20 мілілітрів

Сік грейпфрута – 20 мілілітрів

Гілочка розмарину

Приготування коктейлю Nemiroff Cosmo:

Налий у шейкер, наповнений льодом, смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry, Aperol та сік грейпфрута.

Добряче перемішай усе це та перелий в охолоджену склянку через стейнер.

Подай коктейль Nemiroff Cosmo з підпаленою гілочкою свіжого розмарину.

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe – 40 мілілітрів

Cinzano Prosecco – 40 мілілітрів

Пюре маракуї – 30 мілілітрів

Сік лайма – 20 мілілітрів

Ванільний сироп – 15 мілілітрів



Рецепт приготування коктейлю Pornstar Martini / Фото Nemiroff

Приготування коктейлю:

Влий у шейкер, наповнений льодом, Nemiroff De Luxe, додай пюре маракуї, сік лайма, а також ванільний сироп. Активно струси, щоб усі компоненти перемішалися.

Перелий отриману суміш в охолоджений бокал і додай просеко.

Прикрась коктейль маракуєю.

Рекомендуємо спробувати кожен з 10 найпопулярніших коктейлів. А також не забувай стежити за нами, адже ми регулярно підкидуємо для тебе ідеї створення крутих напоїв. Гайда дивувати себе та друзів, а також весело проводити час разом.