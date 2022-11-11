А ще наприкінці нашого матеріалу лови кілька крутих рецептів твістів на популярні коктейлі. Гайда разом з Men 24 і Nemiroff пробувати себе у ролі бармена на власній кухні!
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Коктейлі – це не лише про змішування алкоголю з іншими інгредієнтами. Це й про експерименти, пошук особливих і витончених смаків. Посилення ароматів, розставляння акцентів. Та й узагалі – це про відкриття нового. Але складно було б здійснювати ці самі відкриття без класики.
Один з брендів напоїв вирішив сформувати десятку найпопулярніших у світі коктейлів. Її вдалося викристалізувати, проаналізувавши 36 алкогольних напоїв. На визначення позиції у рейтингу вплинула ціла низка показників.
До Топ 10 увійшли найпопулярніші у світі коктейлі / Фото Nemiroff
Наприклад, кількість хештегів, пов'язаних з кожним коктейлем в інстаграмі та тіктоку. Також вивчали дані глобального пошуку. Це дозволило зрозуміти, який напій активніше шукають. Крім того, оцінювався рейтинг позитивності кожного коктейлю за допомогою відгуків у твітері. Гайда знайомитися з тим, що ж показав увесь цей масштабний аналіз.
10 найпопулярніших алкогольних коктейлів
- 10. Pina Colada
- 9. Cosmopolitan
- 8. Old fashioned
- 7. Aperol Spritz
- 6. Sangria
- 5. Martini
- 4. Caipirinha
- 3. Pornstar Martini
- 2. Mojito
- 1. Margarita
Визначалися не лише самі напої, а й країни, де ними насолоджуються найбільше. Наприклад, у Великій Британії віддають перевагу Pornstar Martini, а от у США – Old Fashioned. Цікаво, що іспанці обожнюють Margarita, а мешканці Нової Зеландії – Bloody Mary (11 місце у рейтингу). А от в Австралії тебе можуть пригостити Espresso Martini.
Якщо говорити про Mojito, то йому віддають перевагу у Франції, Італії та Португалії, а от Aperol Spritz – здавалося б шалено популярний в Італії – найбільше припадає до душі німцям.
А тепер, як і обіцяли, лови три твісти на популярні напої, які можна приготувати на власній кухні. Гайда експериментувати та насолоджуватися переосмисленою та доопрацьованою класикою.
Рекомендуємо спробувати коктейль Nemiroff Cosmo / Фото Nemiroff
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Nemiroff Spritz
Інгредієнти:
- Nemiroff Wild Cranberry – 30 мілілітрів
- Сік лимона – 20 мілілітрів
- Цукровий сироп – 15 мілілітрів
- Prosecco – 90 мілілітрів
Приготування Nemiroff Spritz:
- Залий у бокал смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry.
- Додай до неї сік лимона та цукровий сироп. Перемішай.
- Залий Prosecco.
- Можна прикрасити скибкою апельсина.
Nemiroff Cosmo
Інгредієнти:
- Nemiroff Wild Cranberry – 45 мілілітрів
- Aperol – 20 мілілітрів
- Сік грейпфрута – 20 мілілітрів
- Гілочка розмарину
Приготування коктейлю Nemiroff Cosmo:
- Налий у шейкер, наповнений льодом, смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry, Aperol та сік грейпфрута.
- Добряче перемішай усе це та перелий в охолоджену склянку через стейнер.
- Подай коктейль Nemiroff Cosmo з підпаленою гілочкою свіжого розмарину.
Pornstar Martini
Інгредієнти:
- Nemiroff De Luxe – 40 мілілітрів
- Cinzano Prosecco – 40 мілілітрів
- Пюре маракуї – 30 мілілітрів
- Сік лайма – 20 мілілітрів
- Ванільний сироп – 15 мілілітрів
Рецепт приготування коктейлю Pornstar Martini / Фото Nemiroff
Приготування коктейлю:
- Влий у шейкер, наповнений льодом, Nemiroff De Luxe, додай пюре маракуї, сік лайма, а також ванільний сироп. Активно струси, щоб усі компоненти перемішалися.
- Перелий отриману суміш в охолоджений бокал і додай просеко.
- Прикрась коктейль маракуєю.
Рекомендуємо спробувати кожен з 10 найпопулярніших коктейлів. А також не забувай стежити за нами, адже ми регулярно підкидуємо для тебе ідеї створення крутих напоїв. Гайда дивувати себе та друзів, а також весело проводити час разом.