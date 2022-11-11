А ще наприкінці нашого матеріалу лови кілька крутих рецептів твістів на популярні коктейлі. Гайда разом з Men 24 і Nemiroff пробувати себе у ролі бармена на власній кухні!

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Коктейлі – це не лише про змішування алкоголю з іншими інгредієнтами. Це й про експерименти, пошук особливих і витончених смаків. Посилення ароматів, розставляння акцентів. Та й узагалі – це про відкриття нового. Але складно було б здійснювати ці самі відкриття без класики.

Один з брендів напоїв вирішив сформувати десятку найпопулярніших у світі коктейлів. Її вдалося викристалізувати, проаналізувавши 36 алкогольних напоїв. На визначення позиції у рейтингу вплинула ціла низка показників.


До Топ 10 увійшли найпопулярніші у світі коктейлі / Фото Nemiroff

Наприклад, кількість хештегів, пов'язаних з кожним коктейлем в інстаграмі та тіктоку. Також вивчали дані глобального пошуку. Це дозволило зрозуміти, який напій активніше шукають. Крім того, оцінювався рейтинг позитивності кожного коктейлю за допомогою відгуків у твітері. Гайда знайомитися з тим, що ж показав увесь цей масштабний аналіз.

10 найпопулярніших алкогольних коктейлів

  • 10. Pina Colada
  • 9. Cosmopolitan
  • 8. Old fashioned
  • 7. Aperol Spritz
  • 6. Sangria
  • 5. Martini
  • 4. Caipirinha
  • 3. Pornstar Martini
  • 2. Mojito
  • 1. Margarita

Визначалися не лише самі напої, а й країни, де ними насолоджуються найбільше. Наприклад, у Великій Британії віддають перевагу Pornstar Martini, а от у США – Old Fashioned. Цікаво, що іспанці обожнюють Margarita, а мешканці Нової Зеландії – Bloody Mary (11 місце у рейтингу). А от в Австралії тебе можуть пригостити Espresso Martini.

Якщо говорити про Mojito, то йому віддають перевагу у Франції, Італії та Португалії, а от Aperol Spritz – здавалося б шалено популярний в Італії – найбільше припадає до душі німцям.

А тепер, як і обіцяли, лови три твісти на популярні напої, які можна приготувати на власній кухні. Гайда експериментувати та насолоджуватися переосмисленою та доопрацьованою класикою.


Рекомендуємо спробувати коктейль Nemiroff Cosmo / Фото Nemiroff

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Nemiroff Spritz

Інгредієнти:

  • Nemiroff Wild Cranberry – 30 мілілітрів
  • Сік лимона – 20 мілілітрів
  • Цукровий сироп – 15 мілілітрів
  • Prosecco – 90 мілілітрів

Приготування Nemiroff Spritz:

  • Залий у бокал смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry.
  • Додай до неї сік лимона та цукровий сироп. Перемішай.
  • Залий Prosecco.
  • Можна прикрасити скибкою апельсина.

Nemiroff Cosmo

Інгредієнти:

  • Nemiroff Wild Cranberry – 45 мілілітрів
  • Aperol – 20 мілілітрів
  • Сік грейпфрута – 20 мілілітрів
  • Гілочка розмарину

Приготування коктейлю Nemiroff Cosmo:

  • Налий у шейкер, наповнений льодом, смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry, Aperol та сік грейпфрута.
  • Добряче перемішай усе це та перелий в охолоджену склянку через стейнер.
  • Подай коктейль Nemiroff Cosmo з підпаленою гілочкою свіжого розмарину.

Pornstar Martini

Інгредієнти:

  • Nemiroff De Luxe – 40 мілілітрів
  • Cinzano Prosecco – 40 мілілітрів
  • Пюре маракуї – 30 мілілітрів
  • Сік лайма – 20 мілілітрів
  • Ванільний сироп – 15 мілілітрів


Рецепт приготування коктейлю Pornstar Martini / Фото Nemiroff

Приготування коктейлю:

  • Влий у шейкер, наповнений льодом, Nemiroff De Luxe, додай пюре маракуї, сік лайма, а також ванільний сироп. Активно струси, щоб усі компоненти перемішалися.
  • Перелий отриману суміш в охолоджений бокал і додай просеко.
  • Прикрась коктейль маракуєю.

Рекомендуємо спробувати кожен з 10 найпопулярніших коктейлів. А також не забувай стежити за нами, адже ми регулярно підкидуємо для тебе ідеї створення крутих напоїв. Гайда дивувати себе та друзів, а також весело проводити час разом.