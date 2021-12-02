День за графіком найсильнішого чоловіка Ісландії: бодибілдер кинув непростий виклик

Тор Бйорнссон, також відомий як Гора для шанувальників "Гри престолів", за останній рік змінив своє тіло. Він покинув світ змагальних силових видів спорту у 2020 році після того, як виграв 10-й поспіль титул Найсильнішої людини Ісландії.

Тепер він націлений на боксерську кар'єру та, навіть, скинув 45 кілограмів. Тож не дивно, що він надихає інших. У недавньому відео на ютубі бодибілдер і блогер Ассель Свід проводить день, відтворюючи режим тренувань і план дієти Бйорнссона. Дивися, що з цієї затії вийде!

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Бодибілдер прожив день за графіком Тора Бйорнссона

Щоб зарядитися енергією на день, Свід починає з одного з типових сніданків Бйорнссона: три великі яйця та варена куряча грудка, а також смузі з вівса, йогурту та свіжих ягід.

Саме тут найсильніша людина у світі стає найсильнішою людиною у світі. З'їдаючи курку на сніданок. Багато з цього... Я припускаю, що коли ви звикли їсти 10 000 калорій на день, як він, щоб зменшити свою вагу на 45 кілограмів, йому довелося замінити тонни чистих продуктів, які триматимуть його ситим,

– каже він.

Після сніданку наш герой відправляється до спортзалу та щосили намагається повторити одне з боксерських тренувань, яким Бйорнссон поділився на своєму каналі.

"Це відмінне кардіо. Я здивований, що Тор справді може підтримувати такий рівень витривалості, адже він настільки великий. Висловлюю свою повагу", – додає Ассель.

По завершенню спарингів Свід пробігає чотири кола на штурмовому велосипеді, виконує виснажливе кардіотренування та тренування на витривалість, яке Бйорнссон вважає одним з найскладніших у своєму арсеналі.

Дивися, як Ассель Свід справляється з графіком Тора Бйорнссона:

Потім настав час для другого прийому їжі. Він складається зі стейка з яловичої вирізки, білого рису та зелених овочів. Після цього на нього очікує наступне тренування: силове з акцентом на верхню частину тіла.

"Бйорнссон дійсно згадує, що він просто зосереджується на підтримці сили, він більше не займається спортом, щоб бути найсильнішою людиною у світі", – додає Свід.

Третій прийом їжі складається з курки, картоплі та зелені. На думку нашого героя, це дуже приємна та чиста їжа. Зазвичай день Бйорнссона включає ще два прийоми їжі, які містять лосось, рис і зелень, а також йогурт з бананом і мигдалевим маслом, але їх Свід вирішив пропустити.

Загалом він з'їдає всього близько 3200 калорій, що безумство, враховуючи, що він з'їдав 10 000 калорій на день. Я можу тільки уявити, яку вагу ви повинні нести. Як ви почуваєтеся, коли важите 181 кілограм при зрості 2 метри і 6 сантиметрів,

– каже він.

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Наш герой свято здивований, як Тор Бйорнссон вміщав у себе стільки їжі. Ти ж сам бачиш, що він, навіть, з нинішньою дієтою зірки "Гри престолів" не впорався.