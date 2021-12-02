День по графику сильнейшего мужчины Исландии: бодибилдер бросил непростой вызов

Тор Бьорнссон, также известный как Гора для поклонников "Игры престолов", за последний год изменил свое тело. Он покинул мир соревновательных силовых видов спорта в 2020 году после того, как выиграл 10-й подряд титул сильнейшего человека Исландии.

Теперь он нацелен на боксерскую карьеру и даже сбросил 45 килограммов. Не удивительно, что он вдохновляет других. В недавнем видео на ютьюбе бодибилдер и блогер Ассель Свид проводит день, воспроизводя режим тренировок и план диеты Бьорнссона. Смотри, что из этой затеи выйдет!

Примечательно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодня

Бодибилдер прожил день по графику Тора Бьорнссона

Чтобы зарядиться энергией на день, Свид начинает с одного из типичных завтраков Бьорнссона: три больших яйца и вареная куриная грудка, а также смузи с овса, йогурта и свежих ягод.

Именно здесь самый сильный человек в мире становится самым сильным человеком в мире. Съедая курицу на завтрак. Многое из этого... Я предполагаю, что когда вы привыкли есть 10 000 калорий в день, как он, чтобы уменьшить свой вес на 45 килограммов, ему пришлось заменить тонны чистых продуктов, которые будут держать его сытым,

– говорит он.

После завтрака наш герой отправляется в спортзал и изо всех сил пытается повторить одну из боксерских тренировок, которой Бьорнссон поделился на своем канале.

"Это отличное кардио. Я удивлен, что Тор действительно может поддерживать такой уровень выносливости, ведь он настолько велик. Выражаю свое уважение", – добавляет Ассель.

По завершению спаррингов Свид пробегает четыре круга на штурмовом велосипеде, выполняет изнурительную кардиотренировку и тренировку на выносливость, которую Бьорнссон считает одной из самых сложных в своем арсенале.

Смотри, как Ассель Свид справляется с графиком Тора Бьорнссона:

Затем пришло время для второго приема пищи. Он состоит из стейка из говяжьей вырезки, белого риса и зеленых овощей. После этого его ожидает следующая тренировка: силовая с акцентом на верхнюю часть тела.

"Бйорнссон действительно вспоминает, что он просто сосредотачивается на поддержке силы, он больше не занимается спортом, чтобы быть сильнейшим человеком в мире", – добавляет Свид.

Третий прием пищи состоит из курицы, картофеля и зелени. По мнению нашего героя, это очень приятная и чистая пища. Обычно день Бьорнссона включает в себя еще два приема пищи, которые содержат лосось, рис и зелень, а также йогурт с бананом и миндальным маслом, но их Свид решил пропустить.

В общей сложности он съедает всего около 3200 калорий, что безумие, учитывая, что он съедал 10 000 калорий в день. Я могу только вообразить, какой вес вы должны нести. Как вы себя чувствуете, когда весите 181 килограмм при росте 2 метра и 6 сантиметров,

– говорит он.

Это интересно Падал в воду и месил болото: звезда "Игры престолов" прошел безумную полосу препятствий

Наш герой свято удивлен, как Тор Бьорнссон вмещал у себя столько еды. Ты же сам видишь, что он даже с нынешней диетой звезды "Игры престолов" не справился.