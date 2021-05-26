Дерево чи тигр – інтуїція чи розум: цікавий психологічний тест у фото

26 травня 2021 , 06:12
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Джерело:

за матеріалами Minds Journal

Тести з оптичними ілюзіями не показують і не мають на меті показати твій повний психологічний портрет. Але певну цікаву інформацію для роздумів тобі дадуть.

Чому б не пройти один із таких тестів на Men 24? А от враховувати інформацію з нього чи ні – то вже вирішуй сам.

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Що ти тут бачиш? / Фото pinterest

Тигр чи дерева

Якщо ти бачиш дерева

Це свідчить про те, що твоя інтуїція якщо не завжди правильно тобі підказує, то буквально майже.

  • Не дивно, що ти зазвичай їй віриш. А якщо досі ні – негайно починай.
  • А ще такий вибір вказує, що у тебе спокійний характер, і що ти любиш тишу.

Правда, тут є ризик зависнути у "сплячці" під покривалом нічогонеробіння.

Якщо ти бачиш тигра

Це значить, що розум твій міцний і надійний. Що коли б ти не приймав рішення, сумнівів не відчуватимеш.

  • А от правильним це рішення буде чи неправильним…
  • Не займай біду, якщо біда не займає тебе, адже ти не завжди можеш покластися на інтуїцію.

Покладайся на розум, але тренуй його - як тренуєш своє тіло, щоб бути здоровим.

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Автор: Олесь Друкач