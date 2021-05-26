Чому б не пройти один із таких тестів на Men 24? А от враховувати інформацію з нього чи ні – то вже вирішуй сам.

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Що ти тут бачиш? / Фото pinterest

Тигр чи дерева

Якщо ти бачиш дерева

Це свідчить про те, що твоя інтуїція якщо не завжди правильно тобі підказує, то буквально майже.

Не дивно, що ти зазвичай їй віриш . А якщо досі ні – негайно починай.

. А якщо досі ні – негайно починай. А ще такий вибір вказує, що у тебе спокійний характер, і що ти любиш тишу.

Правда, тут є ризик зависнути у "сплячці" під покривалом нічогонеробіння.

Якщо ти бачиш тигра

Це значить, що розум твій міцний і надійний. Що коли б ти не приймав рішення, сумнівів не відчуватимеш.

А от правильним це рішення буде чи неправильним…

буде чи неправильним… Не займай біду, якщо біда не займає тебе, адже ти не завжди можеш покластися на інтуїцію.

Покладайся на розум, але тренуй його - як тренуєш своє тіло, щоб бути здоровим.

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