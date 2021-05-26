Чому б не пройти один із таких тестів на Men 24? А от враховувати інформацію з нього чи ні – то вже вирішуй сам.
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Що ти тут бачиш? / Фото pinterest
Тигр чи дерева
Якщо ти бачиш дерева
Це свідчить про те, що твоя інтуїція якщо не завжди правильно тобі підказує, то буквально майже.
- Не дивно, що ти зазвичай їй віриш. А якщо досі ні – негайно починай.
- А ще такий вибір вказує, що у тебе спокійний характер, і що ти любиш тишу.
Правда, тут є ризик зависнути у "сплячці" під покривалом нічогонеробіння.
Якщо ти бачиш тигра
Це значить, що розум твій міцний і надійний. Що коли б ти не приймав рішення, сумнівів не відчуватимеш.
- А от правильним це рішення буде чи неправильним…
- Не займай біду, якщо біда не займає тебе, адже ти не завжди можеш покластися на інтуїцію.
Покладайся на розум, але тренуй його - як тренуєш своє тіло, щоб бути здоровим.
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