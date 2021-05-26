Почему бы не пройти один из таких тестов на Men 24? А вот учитывать информацию из него или нет – это уже решай сам.

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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest

Тигр или деревья

Если ты видишь деревья

Это свидетельствует о том, что твоя интуиция если не всегда правильно тебе подсказывает, то буквально почти.

Неудивительно, что ты обычно ей веришь . А если еще нет – немедленно начинай.

А еще такой выбор указывает, что у тебя спокойный характер , и что ты любишь тишину.

Правда, здесь есть риск зависнуть в "спячке" под покрывалом ничегонеделанья.

Если ты видишь тигра

Это значит, что ум твой крепок и надежен. Что какое бы ты не принимал решение, сомнений чувствовать не будешь.

А вот правильным это решение будет или неправильным...

Не трогай беду , если беда не трогает тебя, ведь ты не всегда можешь положиться на интуицию.

Полагайся на разум, но и тренируй его – как тренируешь свое тело, чтобы быть здоровым.