Почему бы не пройти один из таких тестов на Men 24? А вот учитывать информацию из него или нет – это уже решай сам.
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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest
Тигр или деревья
Если ты видишь деревья
Это свидетельствует о том, что твоя интуиция если не всегда правильно тебе подсказывает, то буквально почти.
- Неудивительно, что ты обычно ей веришь. А если еще нет – немедленно начинай.
- А еще такой выбор указывает, что у тебя спокойный характер, и что ты любишь тишину.
Правда, здесь есть риск зависнуть в "спячке" под покрывалом ничегонеделанья.
Если ты видишь тигра
Это значит, что ум твой крепок и надежен. Что какое бы ты не принимал решение, сомнений чувствовать не будешь.
- А вот правильным это решение будет или неправильным...
- Не трогай беду, если беда не трогает тебя, ведь ты не всегда можешь положиться на интуицию.
Полагайся на разум, но и тренируй его – как тренируешь свое тело, чтобы быть здоровым.
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