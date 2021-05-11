Не одне дослідження довело, що тренування здатні знімати стрес. Тож, наступного разу, коли ти відчуватимеш, що гнів бере гору, повільно полічи до 10, а потім виконуй ці рухи. Тобі однозначно стане легше. А ще не варто забувати, що тіло теж буде тобі вдячним!

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3 вправи, які допоможуть зняти стрес

1. Випад з гантелями

Виконуй 1 хвилину; повтори по 3 підходи на кожну ногу.

Для виконання цієї вправи потрібно стати прямо, ноги на ширині плечей. Тримай гантелі з боків долонями до тіла. І виконуй плавні та глибокі випади вперед. Оптимально, щоб твої коліна торкалися підлоги.



Виконуй випад з гантелями на кожну ногу / Фото Evo

2. Присідання з однією гирею

Виконуй 45 секунд, потім відпочинь 15 секунд; повтори 4 підходи.

Для виконання цієї вправи потрібно встати, поставивши ступні ширше плечей. Тримай гирю обома руками на грудях. А тепер виконай присідання, тримаючи гирю притиснутою до грудей. Підіймися та повтори. Пам'ятай, що присяди мають бути глибокими та плавними, а твоя спина – рівною.



Потурбуйся, щоб присяд був глибоким, а спина – рівною / Фото Men's Journal

3. Удари м'ячем

Виконуй 45 секунд, потім відпочинь 15 секунд; повтори 4 підходи.

Візьми в руки медбол. Встань, поставивши ступні трохи ширше, ніж відстань між стегнами. Підійми м'яч над головою й тримай усі м'язи напруженими, коли кидаєш м'яч на підлогу. Коли підіймаєш м'яч, намагайся тримати груди піднятими, а сідниці опущеними. Повторюй кидки.



Кидання медбола – чудова вправа для зняття стресу / Фото Shutterstock

Візьми на озброєння ці вправи, щоб з упевненістю побороти стрес наступного разу. А ще з їхньою допомогою можна підтримувати бодай якусь фізичну активність, якщо ти геть зовсім засидівся вдома за роботою.

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