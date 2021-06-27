Сексуальна Діта фон Тіз показала ідеальне тіло у мереживній білизні: спокусливе фото

Чарівна Діта фон Тіз знається на тому, що подобається її підписникам. Тож не дивно, що вона регулярно викладає на своєму інстаграмі спокусливі фото, які буквально позбавляють користувачів мережі сну. Цього разу 48-річна зірка бурлеску вирішила не робити винятків, знявшись у мереживній спідній білизні. Насолоджуйся гарячим фото Діти фон Тіз на Men 24!

Діта фон Тіз – справжня спокусниця. Вона не лише знімається у відвертих образах, а й ділиться провокативними фото зі своїми підписниками. Не дивно, що її армія прихильників налічує уже понад 2,6 мільйона користувачів інстаграму. І ця цифра продовжує впевнено рости.

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В останньому своєму пості Діта фон Тіз приміряла мереживну спідню білизну. Доповнюють відвертий образ пара рукавичок у тон вбранню. Така комбінація за кілька годин дозволила красуні зібрати майже 50 тисяч лайків, а також безліч коментарів:

"Прекрасний набір";

"Надзвичайно красива";

"Приваблива та приголомшлива";

"Бездоганна! Справжня богиня";

"Ти просто неймовірна".

Діта фон Тіз однозначно заслуговує на твій лайк і коментар. А ще ми рекомендуємо підписатися на неї в інстаграмі. Гарантуємо, що попереду ще дуже багато гарячих фото та відео, якими залюбки ділиться зірка бурлеску.

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