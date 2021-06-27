Сексуальная Дита фон Тиз показала идеальное тело в кружевном белье: соблазнительное фото

Волшебная Дита фон Тиз знается на том, что нравится ее подписчикам. Неудивительно, что она регулярно выкладывает на своем инстаграме соблазнительные фото, которые буквально лишают пользователей сети сна. На этот раз 48-летняя звезда бурлеска решила не делать исключений, снявшись в кружевном нижнем белье. Наслаждайся горячим фото Диты фон Тиз на Men 24!

Дита фон Тиз – настоящая соблазнительница. Она не только снимается в откровенных образах, но и делится провокационными фото со своими подписчиками. Неудивительно, что ее армия поклонников насчитывает уже более 2,6 миллиона пользователей инстаграма. И эта цифра продолжает уверенно расти.

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В последнем своем посте Дита фон Тиз примерила кружевное нижнее белье. Дополняют откровенный образ пара перчаток в тон наряду. Такая комбинация за несколько часов позволила красавице собрать почти 50 тысяч лайков, а также множество комментариев:

"Прекрасный набор";

"Чрезвычайно красивая";

"Привлекательная и потрясающая";

"Безупречная! Настоящая богиня";

"Ты просто невероятная".

Дита фон Тиз однозначно заслуживает на твой лайк и комментарий. А еще мы рекомендуем подписаться на нее в инстаграме. Гарантируем, что впереди еще очень много горячих фото и видео, которыми охотно делится звезда бурлеска.

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