На новому відео, яке Сара Роллінс виклала на своєму інстаграмі, вона позує у надзвичайно відвертій спідній білизні. Але, будемо чесними, назвати ці стрічечки білизною у нас язик не повертається. Спишемо усе на те, що ми не надто розуміємося на трендовому спідньому. Та й навіщо це нам, якщо можна просто милуватися роликом з фітнес-моделлю.

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Не дивно, що підписники Сари Роллінс буквально засипали красуню лайками. Вони ще й були максимально щедрими на коментарі. Ми ж традиційно залишимо найкращі з них для тебе:

"Така мила та красива. Захоплює дух";

"Надзвичайно гаряче відео";

"Абсолютно неймовірна";

"Просто приголомшливо, сексуально, чуттєво";

"Володарка найсексуальнішого тіла на світі";

"Моя спокуслива крихітка".

Гайда підписуватися на Сару Роллінс. На її сторінці в інстаграмі буде ще багато гарячого. Гарантуємо!

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