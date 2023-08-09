Эти нерешенные детские раны часто снова всплывают на поверхность в наших отношениях. И они оказывают большое влияние на наше поведение, эмоции и взаимодействие с другими. Очень важно понять и вылечить эти раны, чтобы жить более здоровой жизнью и иметь более полноценные отношения. Вот пять типичных внутренних детских обид, которые могут вновь проявиться, но во взрослой жизни.

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1. Брошенность

Раны от заброшенности могут возникнуть, когда в детстве ты испытал пренебрежение, отвержение или отсутствие эмоциональной поддержки. Став взрослыми, люди с ранами, связанными с заброшенностью, могут бояться быть покинутыми или отвергнутыми своими партнерами. Этот страх может привести к тому, что они станут чрезмерно цепкими или владельческими в отношениях, ища постоянного успокоения, чтобы облегчить свою тревогу по поводу того, что их снова покинут.



Может быть страх быть покинутым в отношениях / Фото gpointstudio

2. Отказ

Переживание отторжения в детстве, которое охватывает чувство отсутствия любви или нежелательности, может создать глубокие эмоциональные шрамы. Взрослые могут бороться с заниженной самооценкой и постоянно искать подтверждение и одобрение своих партнеров. Они также могут быть гиперчувствительны к любым признакам отторжения. Это часто приводит к тенденции отталкивать других, прежде чем их можно будет отвергнуть.

3. Измена

Измены в детстве, такие как нарушение обещаний или нарушение доверия, может привести к проблемам доверия во взрослом возрасте. Тем, кого в детстве предали, трудно полностью доверять своим партнерам, опасаясь, что их снова подведут или причинят боль. Это может привести к трудностям в формировании интимных связей и склонности быть настороженными или дистанцированными в отношениях.

4. Пренебрежение

Эмоциональное или физическое пренебрежение в детстве может вызывать у людей глубоко укоренившееся чувство неадекватности и недостойности. Став взрослыми, им может быть трудно поверить, что они заслуживают любви и заботы в своих отношениях. Это может привести к модели поиска партнеров, которые эмоционально недоступны или плохо с ними обращаются, еще более укрепляя убеждение, что они не заслуживают любви.



Также люди могут считать, что недостойны любви и заботы / Фото Drazen Zigic

5. Чрезмерная защита

Это случается, когда границы ребенка не соблюдаются, и он становится чрезмерно зависимым от своих опекунов. Это может привести к трудностям в формировании здоровых границ в отношениях взрослых. Имеющие эти образы могут страдать от чрезмерной зависимости от своих партнеров. Или же ощущать страх перед интимностью из-за прошлого опыта чрезмерного контроля.

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К сожалению, детские образы могут сопровождать нас на протяжении всей жизни. Они могут усложнять ее. Мы же настоятельно рекомендуем делать все для того, чтобы бороться с ними.

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