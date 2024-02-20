Воно ще й може розповісти чимало цікавого про особистісні риси, які впливають на професійне життя. Тож далі пропонуємо тобі обрати одну пару з чотирьох на картинках.

Дивися також Що про твій характер може розповісти улюблений коктейль: пройди тест і дізнайся

Обери взуття, що найбільше тобі до вподоби / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Яке взуття ти обрав та про що воно розповідає: результати тесту