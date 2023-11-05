Однак був час, коли чоловіки не мали таких привілеїв, особливо коли мовилося про розкішні аромати. Навіть на початку ХХ століття, коли парфумерна індустрія вже існувала, чоловіки могли обирати лише між одеколоном, який традиційно був унісекс, та лавандовою есенцією. Зробімо короткий огляд найважливіших подій в історії цього винаходу – чоловічих парфумів.

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Коротка історія чоловічих парфумів

Лише у 1934 році засновник бренду Caron Ернест Далтрофф створив перший аромат для чоловіків, який називався просто Pour Un Homme. Його основними нотами були лаванда, ваніль, кедр і мускусна амбра. Це була справжня революція, адже розвиток гігієни означав, що парфуми стали продуктом естетичного та чуттєвого досвіду – тобто більше не медичним чи релігійним. Тим більше, що на той час єдиними чоловіками, які могли замовити аромат, були члени королівських родин.

Бренд Creed, який існує донині, а народився у 1760, був відповідальним за цю примху аристократії. А такі бренди, як Acqua di Parma, Guerlain та Aqua Velva, що також існували за часів Далтроффа, використовували тільки для ароматизації носових хустинок та для лосьйонів після гоління.

З плином часу і під впливом світових воєн виробники цих ароматів усвідомили, що сучасна людина змінилася. Чоловік більше не шукав простого розв'язання проблем гоління або неприємного запаху. Чоловік хотів відчувати себе спокусливим і розкішним. Так з'явилися English Leather, яку можна придбати й сьогодні, Pour Monsieur від Chanel і Tabac Original від Mäurer & Wirtz. Вони проклали шлях таким важливим чоловічим парфумам, як Brut Pour Homme від Fabergé, Lancôme Balafre, класичним Aramis від Estée Lauder і Eau Sauvage від Christian Dior.

А далі настала ера дизайнерів, демократизованого споживання і навіть нової лексики. До чого ж це нас привело? Якими сьогодні є найкращі парфуми для чоловіків, гідні бути в будь-якій з колекцій?



Історія чоловічих парфумів показує нам, які аромати витримали перевірку часом / Фото drobotdean@freepik

Найкращі парфуми для чоловіків

Acqua di Parma Cologne

Запущений в 1916, він залишається одним з найбільш вишуканих і розкішних парфумів, які ти можеш мати. Характеризують дуже впевненого в собі чоловіка.

Ноти: сицилійські цитруси, лаванда, розмарин, кедр, болгарська троянда, ветівер, білий мускус, жасмин, сандал, амбра і пачулі.

Dior Eau Sauvage

Один із безпомилкових ароматів, які стали абсолютно позачасовими. З'явився у 1966. Формула настільки ж унікальна, як і чоловік, який її обирає.

Ноти: лимон, бергамот, базилік, розмарин, кмин, жасмин, коріандр, пачулі, гвоздика, корінь лілії, сандал, троянда, дубовий мох, ветівер, мускус і амбра.

Givenchy Gentleman

Ідеальний для глибокого чоловіка, який уникає будь-яких кліше, чоловіка спонтанного та чуйного. Народився в 1974.

Ноти: мед, троянда, кориця, естрагон, бергамот, лимон, пачулі, кедр, корінь лілії, жасмин, шкіра, цивета, дубовий мох, ветівер, мускус, амбра і ваніль.

Ralph Lauren Polo Green

Жодне портфоліо ароматів не обходиться без цієї класики, яка зробила чоловічу парфумерію одержимою в 1970-х. З'явився в 1978 та є дуже мужнім ароматом, в якому деревина і шкіра позиціюються як найсильніші ноти.

Ноти: ялівцеві ягоди, полин, кмин, базилік, коріандр, бергамот, хвоя, шкіра, ромашка, перець, гвоздика, герань, жасмин, троянда, тютюн, дубовий мох, пачулі, кедр, ветівер, мускус і амбра.

Christian Dior Fahrenheit

Це одне з найкращих парфумерних творінь за трохи більше ніж 30 років. Аромат п'янить і бадьорить, водночас передаючи потужні посили про елегантність та розкіш.

Ноти: цвіт мускату, лаванда, кедр, ромашка, мандарин, цвіт глоду, бергамот, лимон, листя фіалки, мускатний горіх, кедр, сандал, гвоздика, жимолость, жасмин, конвалія, шкіра, ветівер, мускус, амбра, пачулі і боби тонка.

Acqua di Gio

Свіжий аромат літа, який може тривати вічно. Нагадує про море, пісок і сонце. Для чоловіків різного віку, які хочуть показати характер і чоловічу чуттєвість.

Ноти: лайм, лимон, бергамот, жасмин, апельсин, мандарин, неролі, морські ноти, жасмин, калон, персик, фрезія, розмарин, гіацинт, цикламен, фіалка, коріандр, мускатний горіх, троянда, резеда, білий мускус, кедр, дубовий мох, пачулі і амбра.



Колись чоловіки обирали між одеколоном та лосьйоном для гоління, але світ змінився / Фото drobotdean@freepik

Gucci Guilty

Ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу менш солодким ароматам, прагнучи до глибокого, деревного характеру або для тих, хто любить аромат шкіри, для сміливих та впевнених у собі хлопців.

Ноти: лаванда, лимон амальфі, африканський апельсиновий колір, вірджинський кедр, пачулі та ваніль.

BVLGARI Man in Black

Представляє сучасну інтерпретацію східних ароматів, поєднуючи пряні й деревні ноти. Ідеально підходить для офіційних заходів та осінніх або грудневих подій.

Ноти: спеції, ром, тютюн, шкіра, ірис, тубероза, боби тонка, гваякове дерево і бензоїн.

Calvin Klein Eternity for Men

Аромат контрастів і амбівалентності. З одного боку, він чудово підійде романтичним та авантюрним чоловікам, з іншого боку – інтенсивним хлопцям, які завжди хочуть бути лідерами.

Ноти: лаванда, лимон, бергамот, мандарин, шавлія, ялівцеві ягоди, базилік, герань, жасмин, коріандр, флердоранж, конвалія, сандал, ветівер, мускус, бразильський палісандр і амбра.

L'eau d'Issey Pour Homme

Нестаріюча класика, яка з'явилася в 1994 році й віддає данину силі води та свіжості гір.

Ноти: юзу, лимон, бергамот, кедр, мандарин, кипарис, кален, коріандр, естрагон, шавлія, блакитний лотос, мускатний горіх, конвалія, шафран, цейлонська кориця, бурбонська герань, сухий пух, таїтянський ветівер, мускус, кедр, сандал, тютюн і амбра.

Calvin Klein CK One

Повна інновація, яка зробила 90-ті ідеальним етапом для того, щоб поглянути на унісекс-продукцію новими очима.

Ноти: лимон, бергамот, ананас, мандарин, кардамон, папайя, конвалія, жасмин, фіалка, мускатний горіх, троянда, корінь ірису, фрезія, мускус, кедр, сандал, дубовий мох, зелений чай і амбра.

Jean-Paul Gaultier Le Male

З'явився у 1995 і вже став класикою. Аромат, який багато хто навіть називає афродизіаком.

Ноти: лаванда, м'ята, кардамон, бергамот, артемізія, кориця, флердоранж, кмин, ваніль, боби тонка, амбра, сандал і кедр.



Тож якими сьогодні є найкращі парфуми для чоловіків, гідні бути в будь-якій з колекцій? / Фото freepik

Chanel Allure Homme

Випущений у 1995, цей парфум став ознакою харизми та внутрішньої сили, заряджений чуттєвим шлейфом.

Ноти: лимон, персик, імбир, мандарин, лаванда, бергамот, перець, кедр, пачулі, ветівер, троянда, бразильський палісандр, жасмин, гарденія, полуниця, аніс, ваніль, боби тонка, кокос, сандал, амбра, бензоїн, шкіра, мускус і дубовий мох.

Tommy Hilfiger Tommy

Свіжий аромат з недбалим шикарним настроєм. Його запах дійсно молодіжний, але пасує насправді для чоловіків будь-якого віку. Це вибух динамічності та чуттєвості, який відчувається позачасово сучасним.

Ноти: м'ята, бергамот, грейпфрут, лаванда, яблуко Гренні Сміт, журавлина, троянда, квіти бавовни, кактус і амбра.

Terre d'Hermès

Сучасна класика, випущена у 2006. Має потужний і теплий темперамент, чудово підходить для сильних чоловіків. Ідеальний парфум для першого побачення.

Ноти: апельсин, грейпфрут, перець, герань, ветівер, кедр, пачулі та бензоїн.

Dolce&Gabbana Light Blue

Парфуми, які стали знаком свободи, романтики та розкоші з 2007 році.

Ноти: грейпфрут, бергамот, сицилійський мандарин, вірджинський ялівець, перець, розмарин, бразильський рожеве дерево, мускус, ладан і дубовий мох.

Chanel Bleu

Найвища точка в ароматичній історії людства. Випущений у 2010, сьогодні цей аромат є беззаперечним знаком таємничості, сили та еротизму.

Ноти: грейпфрут, лимон, м'ята, рожевий перець, імбир, мускатний горіх, жасмин, Iso E Super, ладан, ветівер, кедр, сандал, пачулі, лабданум і білий мускус.

Dior Homme