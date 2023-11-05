Однако было время, когда мужчины не имели таких привилегий, особенно когда речь шла о роскошных ароматах. Даже в начале ХХ века, когда парфюмерная индустрия уже существовала, мужчины могли выбирать только между одеколоном, который традиционно был унисексом, и лавандовой эссенцией. Сделаем краткий обзор важнейших событий в истории этого изобретения – мужских духов.

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Краткая история мужских духов

Лишь в 1934 году основатель бренда Caron Эрнест Далтрофф создал первый аромат для мужчин, который назывался просто Pour Un Homme. Его основными нотами были лаванда, ваниль, кедр и мускусная амбра. Это была настоящая революция, ведь развитие гигиены означало, что духи стали продуктом эстетического и чувственного опыта – то есть больше не медицинским или религиозным. Тем более что в то время единственными мужчинами, которые могли заказать аромат, были члены королевских семей.

Бренд Creed, который существует по сей день, а родился в 1760, был ответственен за эту прихоть аристократии. А такие бренды, как Acqua di Parma, Guerlain и Aqua Velva, также существовавшие при Далтроффе, использовали только для ароматизации носовых платков и для лосьонов после бритья.

Со временем и под влиянием мировых войн производители этих ароматов осознали, что современный человек изменился. Мужчина больше не искал простого решения проблем бритья или неприятного запаха. Мужчина хотел чувствовать себя соблазнительным и роскошным. Так появились English Leather, которую можно приобрести и сегодня, Pour Monsieur от Chanel и Tabac Original от Mäurer & Wirtz. Они проложили путь таким важным мужским духам, как Brut Pour Homme от Fabergé, Lancôme Balafre, классическим Aramis от Estée Lauder и Eau Sauvage от Christian Dior.

А дальше наступила эпоха дизайнеров, демократизированного потребления и даже новой лексики. К чему это нас привело? Каковы сегодня лучшие духи для мужчин, достойные быть в любой из коллекций?



История мужских духов показывает нам, какие ароматы выдержали проверку временем / Фото drobotdean@freepik

Лучшие духи для мужчин

Acqua di Parma Cologne

Запущенный в 1916 году, они остаются одними из самых изысканных и роскошных духов, которые ты можешь иметь. Характеризуют очень уверенного в себе мужчину.

Ноты: сицилийские цитрусы, лаванда, розмарин, кедр, болгарская роза, ветивер, белый мускус, жасмин, сандал, амбра и пачули.

Dior Eau Sauvage

Один из безошибочных ароматов, ставших совершенно вневременными. Появился в 1966. Формула столь же уникальна, сколь и выбирающий ее мужчина.

Ноты: лимон, бергамот, базилик, розмарин, тмин, жасмин, кориандр, пачули, гвоздика, корень лилии, сандал, роза, дубовый мох, ветивер, мускус и амбра.

Givenchy Gentleman

Идеален для глубокого мужчины, который избегает любых клише, мужчину спонтанного и отзывчивого. Родился в 1974 году.

Ноты: мед, роза, корица, эстрагон, бергамот, лимон, пачули, кедр, корень лилии, жасмин, кожа, цивета, дубовый мох, ветивер, мускус, амбра и ваниль.

Ralph Lauren Polo Green

Ни одно портфолио ароматов не обходится без этой классики, которая сделала мужскую парфюмерию одержимой в 1970-х. Появился в 1978 и является очень мужественным ароматом, в котором древесина и кожа позиционируются как сильнейшие ноты.

Ноты: можжевеловые ягоды, полынь, тмин, базилик, кориандр, бергамот, хвоя, кожа, ромашка, перец, гвоздика, герань, жасмин, роза, табак, дубовый мох, пачули, кедр, ветивер, мускус и амбра.

Christian Dior Fahrenheit

Это одно из лучших парфюмерных творений за чуть более чем 30 лет. Аромат пьянит и бодрит, одновременно передавая мощные посылы об элегантности и роскоши.

Ноты: цвет муската, лаванда, кедр, ромашка, мандарин, цвет боярышника, бергамот, лимон, листья фиалки, мускатный орех, кедр, сандал, гвоздика, жимолость, жасмин, ландыш, кожа, ветивер, мускус. .

Acqua di Gio

Свежий аромат лета, который может длиться вечно. Напоминает о море, песке и солнце. Для мужчин всех возрастов, которые хотят показать характер и мужскую чувственность.

Ноты: лайм, лимон, бергамот, жасмин, апельсин, мандарин, нероли, морские ноты, жасмин, каллон, персик, фрезия, розмарин, гиацинт, цикламен, фиалка, кориандр, мускатный орех, роза, резеда, белый мох, услышали и амбра.



Когда-то мужчины выбирали между одеколоном и лосьоном для бритья, но мир изменился / Фото drobotdean@freepik

Gucci Guilty

Идеально подходит для тех, кто предпочитает менее сладкие ароматы, стремясь к глубокому, древесному характеру или для тех, кто любит аромат кожи, для смелых и уверенных в себе парней.

Ноты: лаванда, лимон амальфи, африканский апельсиновый цвет, вирджинский кедр, пачули и ваниль.

BVLGARI Man in Black

Представляет современную интерпретацию восточных ароматов, сочетая пряные и древесные ноты. Идеально подходит для официальных мероприятий и осенних или декабрьских событий.

Ноты: специи, ром, табак, кожа, ирис, тубероза, бобы тонкая, гваяковое дерево и бензоин.

Calvin Klein Eternity for Men

Аромат контрастов и амбивалентности. С одной стороны, он отлично подойдет романтическим и авантюрным мужчинам, с другой – интенсивным ребятам, которые всегда хотят быть лидерами.

Ноты: лаванда, лимон, бергамот, мандарин, шалфей, можжевеловые ягоды, базилик, герань, жасмин, кориандр, флердоранж, ландыш, сандал, ветивер, мускус, бразильский палисандр и амбра.

L'eau d'Issey Pour Homme

Нестареющая классика, появившаяся в 1994 году и отдающая дань силе воды и свежести гор.

Ноты: юзу, лимон, бергамот, кедр, мандарин, кипарис, каллен, кориандр, эстрагон, шалфей, голубой лотос, мускатный орех, ландыш, шафран, цейлонская корица, бурбонская герань, сухой пух, таитянский ветивер, табак и амбра.

Calvin Klein CK One

Полная инновация, которая сделала 90-е идеальным этапом для того, чтобы взглянуть на унисекс-продукцию новыми глазами.

Ноты: лимон, бергамот, ананас, мандарин, кардамон, папайя, ландыш, жасмин, фиалка, мускатный орех, роза, корень ириса, фрезия, мускус, кедр, сандал, дубовый мох, зеленый чай и амбра.

Jean-Paul Gaultier Le Male

Появился в 1995 году и уже стал классикой. Аромат, который многие даже называют афродизиаком.

Ноты: лаванда, мята, кардамон, бергамот, артемизия, корица, флердоранж, тмин, ваниль, бобы тонкая, амбра, сандал и кедр.



Так какие сегодня самые лучшие духи для мужчин, достойные быть в любой из коллекций? / Фото freepik

Chanel Allure Homme

Выпущенный в 1995, этот аромат стал признаком харизмы и внутренней силы, заряженный чувственным шлейфом.

Ноты: лимон, персик, имбирь, мандарин, лаванда, бергамот, перец, кедр, пачули, ветивер, роза, бразильский палисандр, жасмин, гардения, клубника, анис, ваниль, бобы тонкая, кокос, сандал, амбра, бензоин, мускус и дубовый мох.

Tommy Hilfiger Tommy

Свежий аромат с небрежным шикарным настроением. Его запах действительно молодежный, но подходит на самом деле для мужчин любого возраста. Это взрыв динамичности и чувственности, ощущаемый вневременно современным.

Ноты: мята, бергамот, грейпфрут, лаванда, яблоко Гренни Смит, клюква, роза, цветы хлопка, кактус и амбра.

Terre d'Hermès

Современная классика, выпущенная в 2006. Обладает мощным и теплым темпераментом, прекрасно подходит для сильных мужчин. Идеальный парфюм для первого свидания.

Ноты: апельсин, грейпфрут, перец, герань, ветивер, кедр, пачули и бензоин.

Dolce&Gabbana Light Blue

Духи, ставшие знаком свободы, романтики и роскоши с 2007 года.

Ноты: грейпфрут, бергамот, сицилийский мандарин, вирджинский можжевельник, перец, розмарин, бразильское розовое дерево, мускус, ладан и дубовый мох.

Chanel Bleu

Высочайшая точка в ароматической истории человечества. Выпущенный в 2010 году, сегодня этот аромат является безоговорочным знаком таинственности, силы и эротизма.

Ноты: грейпфрут, лимон, мята, розовый перец, имбирь, мускатный орех, жасмин, Iso E Super, ладан, ветивер, кедр, сандал, пачули, лабданум и белый мускус.

Dior Homme