Завдяки новому фото DJ NANA її підписники могли побачити не лише спокусливі вигини красуні. Їм ще й випала нагода помилуватися сталевим пресом діджейки.

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Сама ж Анастасія Кумейко написала під постом: "Ресурсне засмагання".

І ми не сперечатимемося з нею, адже сонце дозволяє не лише отримати рівномірну засмагу. Воно ще й заряджає енергією, позитивом, а також вітаміном D. Тож рекомендуємо тобі менше сидіти вдома цього літа, насолоджуючись можливістю відпочивати просто неба. А також за хорошою традицією залишаємо тобі найкращі коментарі під постом:

"Усе, безсоння";

"Богиня";

"Приголомшлива Анастасія";

"Спекотно, аж пече!";

"Фігура просто вогонь";

"Красива засмага";

"Однозначно у підбірку збережу це фото";

"Суцільний секс".

Закликаємо тебе підписатися на DJ NANA. На її сторінці в інстаграмі завжди дуже і дуже спекотно. А ще не полінуйся поставити лайк і прокоментувати публікацію красуні. Тобі не складно, а їй однозначно буде приємно!

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