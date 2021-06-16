Завдяки новому фото DJ NANA її підписники могли побачити не лише спокусливі вигини красуні. Їм ще й випала нагода помилуватися сталевим пресом діджейки.
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Сама ж Анастасія Кумейко написала під постом: "Ресурсне засмагання".
І ми не сперечатимемося з нею, адже сонце дозволяє не лише отримати рівномірну засмагу. Воно ще й заряджає енергією, позитивом, а також вітаміном D. Тож рекомендуємо тобі менше сидіти вдома цього літа, насолоджуючись можливістю відпочивати просто неба. А також за хорошою традицією залишаємо тобі найкращі коментарі під постом:
- "Усе, безсоння";
- "Богиня";
- "Приголомшлива Анастасія";
- "Спекотно, аж пече!";
- "Фігура просто вогонь";
- "Красива засмага";
- "Однозначно у підбірку збережу це фото";
- "Суцільний секс".
Закликаємо тебе підписатися на DJ NANA. На її сторінці в інстаграмі завжди дуже і дуже спекотно. А ще не полінуйся поставити лайк і прокоментувати публікацію красуні. Тобі не складно, а їй однозначно буде приємно!
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