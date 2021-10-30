На спокусливому фото, яке Кортні Келлар виклала на своєму інстаграмі, вона позує у сорочці. Особливої пікантності кадру додає той факт, що вбрання модель приміряла на голе тіло. А доповнює спекотний образ пара чорних чобітків.

Варте уваги Коли менше означає більше: 5 переваг алкоголю у мініформаті

Не дивно, що прихильники у захваті від Кортні Келлар. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Яка ж ти гаряча";
  • "Приголомшлива та розкішна";
  • "Твоє почуття стилю вражає";
  • "Найспекотніша дівчина в мережі";
  • "Від цих фото просто неможливо відірвати погляду";
  • "Я люблю тебе, Кортні";
  • "Тобі шалено личить чорний колір";
  • "Красива та дуже розумна".

Кортні Келлар приміряла сорочку на голе тіло
Кортні Келлар розбурхала мережу гарячими фото / Фото з інстаграму Келлар

Кортні Келлар розбурхала підписників
Кортні Келлар розбурхала мережу гарячими фото / Фото з інстаграму Келлар

Тобі сподобається Скайлер Сімпсон потішила підписників гарячим фото у купальнику

Кортні Келлар – одна з тих красунь, за якими ми рекомендуємо слідкувати в інстаграмі. Це дозволить одним з перших милуватися спокусливими кадрами, які вона викладає в мережі. Гарантуємо, тобі сподобається!