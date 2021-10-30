На спокусливому фото, яке Кортні Келлар виклала на своєму інстаграмі, вона позує у сорочці. Особливої пікантності кадру додає той факт, що вбрання модель приміряла на голе тіло. А доповнює спекотний образ пара чорних чобітків.

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Не дивно, що прихильники у захваті від Кортні Келлар. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка ж ти гаряча";

"Приголомшлива та розкішна";

"Твоє почуття стилю вражає";

"Найспекотніша дівчина в мережі";

"Від цих фото просто неможливо відірвати погляду";

"Я люблю тебе, Кортні";

"Тобі шалено личить чорний колір";

"Красива та дуже розумна".



Кортні Келлар розбурхала мережу гарячими фото / Фото з інстаграму Келлар



Кортні Келлар розбурхала мережу гарячими фото / Фото з інстаграму Келлар

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Кортні Келлар – одна з тих красунь, за якими ми рекомендуємо слідкувати в інстаграмі. Це дозволить одним з перших милуватися спокусливими кадрами, які вона викладає в мережі. Гарантуємо, тобі сподобається!