У своєму новому ролику Брендан виконує підтягування з жилетом. Усе для того, щоб покращити силу верхньої частини тіла. Для цього він планує носити на собі додаткових 20 кілограмів.

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Моя мета – побачити, наскільки я можу покращити силу верхньої частини тіла за допомогою тренувань з обтяжувачами. І щоб додати трохи стимулу, я вирішив кинути виклик моєму братові Кему у підтягуванні наприкінці,

– зазначив він.

На кону: якщо Брендан переможе, то Кему доведеться прочитати величезну книгу на його вибір. Якщо ж Кем, то Брендану потрібно буде написати есе на понад 700 слів про те, чому відео Кема краще, ніж його. Здається, усе дуже і дуже логічно.

Як жилет з обтяженням впливає на результати

Для початку Брендан одягає жилет вагою 11 кілограмів, щоб подивитися, скільки підтягувань він може зробити у перший день. Усього він виконує лише 5 повторень.

"Підтягування на менш як шість повторень просто деморалізує", – зізнається він.

Маючи вихідне число для роботи, він починає тренуватися за програмою зміцнення грудей, верхньої частини спини та біцепсів двічі – тричі на тиждень. Він доповнить це тренуванням нижньої частини тіла, заповнюючи додаткові дні. Брендан розбиває програму на діапазони повторень, які спрямовані на спину, гіпертрофію та витривалість.

Наш герой тренується на кільцях просто неба та на перекладині, а також відтискається у приміщенні та тренується на TRX. До кінця третього тижня він починає помічати реальні покращення у підтягуванні. На 25-й день він виконує 5 повних підходів по 5 повторень підтягувань з жилетом. Він зазначає, що його відтискання також покращилися, і він може робити підходи по 15 повторень з додатковими 7 кілограмами в жилеті.

Дивися на відео, як 30 днів тренувань у жилеті змінили нашого героя:

В останній день випробування Брендан і Кем зустрічаються у тренажерному залі, щоб глянути, у кого з них найсильніша верхня частина тіла. Брендан зазначає, що Кем також збільшив свої силові тренування і вони, ймовірно, однаково підходять один одному. Щойно змагання починається, брати встановлюють власні турніки. Кем не має додаткової ваги, а от Брендан носить 11-кілограмовий жилет. І переможець – Брендан. Він робить 6 повторень, а от Кем – тільки 5.

Я дуже задоволений прогресом, якого мені вдалося досягнути. Хоча тренування з жилетом з обтяженням не призведуть до швидкої зміни вашого прогресу, я вважаю це важливим наступним кроком, якщо ви послідовно виконуєте 5 підходів з 8 або 10 підтягувань,

– зауважує він.

Він не помиляється. Додавання опору, такого як жилет, до ваших рухів і ваги тіла – перевірений шлях до нарощування сили.

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Наш герой зазначає, що збирається продовжувати тренуватися з обтяжувачем. Щоправда, він використовуватиме меншу вагу та збільшить кількість повторень. А от його братові Кему потрібно буде прочитати книгу. Цікаво, чи впорається він з цим завданням раніше, ніж Брендан кине собі черговий виклик.

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