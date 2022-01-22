Але, як виявилося, більшість чоловіків припускаються помилок під час носіння чорних джинсів. І саме на них ми загостримо нашу увагу. Все для того, щоб ти завжди був на висоті та почувався максимально впевнено.

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1. Ти носиш їх без жодного догляду

Тобто ти віриш, що колір джинсів дає тобі абсолютну свободу сидіти, де хочеш, витирати об них руки і робити інші подвиги, у впевненості, що ніхто інший цього не помітить або що це не може мати наслідків для одягу. У всьому цьому є частка правди, але не зловживай тим, що джинси чорного кольору.

Пам'ятай про належний догляд. Він дозволить не лише зберегти зовнішній вигляд джинсів, а й продовжити їхній термін служби.

2. Твоя креативність дуже обмежена

Гаразд. Total-black завжди може бути рятівною соломинкою. Але тобі не потрібно уніфікувати все у цьому кольорі. Нехай джинси стануть родзинкою твого образу. А досягнути цього можна лише за умови, що решта одягу буде іншого кольору.



Не варто обмежуватися лише total-black / Фото JACQUELINE BRANDWAYN

3. Ти їх не переш

Так, ми вже говорили про те, що на чорних джинсах не так помітні сліди бруду. Але це не означає, що можна їх не прати місяцями при щоденному носінні. Пам'ятай про те, що прання дозволяє не лише позбуватися плям і неприємного запаху, а й тримати волокна у "тонусі".

Головне – прати джинси за оптимальної температури. Вона вказана на бірці.

4. Ти переш їх надто часто

Це теж справжній злочин. Пам'ятай про те, що щоразу, коли ти кидаєш їх у пральну машину, це ще один крок до прощання з кольором. Нагадуємо, що джинси не потрібно прати частіше двох разів на місяць. Винятки варто робити за тих умов, коли потрібно позбутися бруду або якогось не надто приємного аромату.

Порада: використовуй спеціальний рідкий засіб для чорного одягу, який дозволяє не лише зберігати чистоту, а й колір.

5. Ти завжди носиш ту саму модель

Не бійся виходити з класичного скіні. Чорні джинси також можуть бути прямими, мішкуватими, розкльошеними, звуженими та вільними. Спробуй мати більш ніж одну модель з різними фасонами. Це дозволить твоєму образу бути різноманітним і цікавішим.



У твоєму гардеробі мають бути різні фасони чорних джинсів / Фото Keagan Henman

6. Ти не звертаєш увагу на взуття

Це правда, що чорний колір – гарна основа для технічного поєднання всього. І тоді може здатися, що зупинитися на взутті – щось другорядне. Однак не варто нехтувати вибором взуття. Пам'ятай про те, що воно повинне доповнювати твій образ. Якщо джинси завужені, то черевики точно не мають бути надто масивними. Це внесе диспропорцію.

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Вчися на чужих помилках. Не варто цього робити з чорними джинсами, якщо ти хочеш бути на висоті. Нехай вони стануть окрасою твого образу. Особливої уваги заслуговує той факт, що їх можна вважати універсальною складовою твого гардеробу.