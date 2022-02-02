Ось про кілька таких і розповімо сьогодні на Men 24. А саме – про появу Олімпіади на телебаченні та пов'язаний із нею скандал. І про моторошний шрам терору.

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Телебачення і скандал

Олімпіада в Римі 1960 року стала:

Першою, яку почали транслювати по телебаченню (наприклад, телеканал CBS заплатив 394 тисячі доларів за права на показ у США).

(наприклад, телеканал CBS заплатив 394 тисячі доларів за права на показ у США). А ще – першою, на якій спортсмени демонстрували бренди й почали на тому заробляти. Ця Олімпіада започаткувала нову еру – комерціалізації великого спорту.

Але не тільки. Ігри 1960 року дуже яскраво показали людству негативну сторону спортивних змагань. Адже саме там трапився перший гучний допінговий скандал:

Велосипедист із Данії Кнуд Єнсен помер просто під час заїзду. Лікарі зробили розтин, і заявили, що чоловік помер від теплового удару, а якихось сторонніх речовин в організмі не було.

Лікарі зробили розтин, і заявили, що чоловік помер від теплового удару, а якихось сторонніх речовин в організмі не було. А проте згодом один із медиків зізнався, що такі речовини таки були. Після тривалого розслідування на Олімпіаді 1968 року все ж ввели суворий допінговий контроль.

Але дані розтину Єнсена так ніколи й не були опубліковані.



Події у Мюнхені назавжди змінили безпекову складову спортивних змагань / Фото AP

Терор замінює світ

Трагедія затьмарила Олімпійські ігри в Мюнхені 1972 року.

Палестинські терористи напали на збірну Ізраїлю . Двоє спортсменів загинули одразу, дев'ятеро стали заручниками.

. Двоє спортсменів загинули одразу, дев'ятеро стали заручниками. Німецька поліція пішла на силовий спосіб подолання кризи, і – це обернулося смертю усіх заручників, п'яти терористів та одного поліцейського.

Цей моторошний інцидент призвів у підсумку до посилення заходів безпеки на всіх наступних спортивних змаганнях.

Але ідея послання міжнародного миру, яку пропагували Олімпіади, відчутно постраждала.