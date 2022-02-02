Вот несколько таких и расскажем сегодня на Men 24. А именно – о появлении Олимпиады на телевидении и связанном с ней скандале. И о жутком шраме террора.

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Телевидение и скандал

Олимпиада в Риме 1960 года стала:

  • Первой, которую начали транслировать по телевидению (например, телеканал CBS заплатил 394 тысячи долларов за права на показ в США).
  • А еще первой, на которой спортсмены демонстрировали бренды и начали на том зарабатывать. Эта Олимпиада положила начало новой эре – коммерциализации большого спорта.

Но не только. Игры 1960 года очень ярко показали человечеству негативную сторону спортивных состязаний. Ведь именно там случился первый громкий допинговый скандал:

  • Велосипедист из Дании Кнуд Йенсен умер прямо во время заезда. Врачи произвели вскрытие, и заявили, что мужчина умер от теплового удара, а каких-либо посторонних веществ в организме не было.
  • Однако впоследствии один из медиков признался, что такие вещества все же были. После продолжительного расследования на Олимпиаде 1968 все же ввели строгий допинговый контроль.

Но данные вскрытия Йенсена так никогда и не были опубликованы.

Олимпиада
События в Мюнхене навсегда изменили отношение к безопасности спортивных соревнований / Фото AP

Террор меняет мир

Трагедия омрачила Олимпийские игры в Мюнхене в 1972 году.

  • Палестинские террористы напали на сборную Израиля. Двое спортсменов погибли сразу, девять стали заложниками.
  • Немецкая полиция пошла на силовой способ преодоления кризиса, и это обернулось смертью всех заложников, пяти террористов и одного полицейского.

Этот жуткий инцидент привел в итоге к ужесточению мер безопасности на всех последующих спортивных соревнованиях.

Но идея послания международного мира, пропагандируемая Олимпиадами, ощутимо пострадала.