Гаряча італійська біатлоністка розбурхала мережу підтягнутими формами: спокусливі фото
Джерело:інстаграм Доротеї Вірер
Доротея Вірер не надто часто викладає в інстаграмі фото, на яких можна її побачити у купальнику. Тож кожен такий пост стає справжнім святом для армії прихильників італійської біатлоністки. Не дивно, що вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси від Доротеї Вірер.
Італійська біатлоністка Доротея Вірер іноді дозволяє собі відпочивати від тренувань. А робить вона це, як правило, десь біля моря. І, якщо вже мовиться про море, то й без купальників тут не обходиться. Саме в такому образі спортсменка зробила кілька фото, похизувавшись своїм підтягнутим тілом.
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Не дивно, що за добу серія фотографій назбирала понад 80 тисяч лайків. Її підписники були не лише щедрими на сердечка, а й залишили безліч коментарів під постом красуні. Лови найкращі з них:
- "Приваблива";
- "Приголомшлива";
- "Вау, красуня на сонці";
- "Найкрасивіша біатлоністка у світі";
- "Супержінка";
- "Дуже сексуальна";
- "Чарівна Доротея";
- "Бездоганна".
Гайда підписуватися на Доротею Вірер. Це дозволить не лише долучитися до її величезної армії прихильників, а й не пропустити новий спокусливий пост від сексуальної італійської біатлоністки.
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