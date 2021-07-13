Гаряча італійська біатлоністка розбурхала мережу підтягнутими формами: спокусливі фото

Доротея Вірер не надто часто викладає в інстаграмі фото, на яких можна її побачити у купальнику. Тож кожен такий пост стає справжнім святом для армії прихильників італійської біатлоністки. Не дивно, що вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси від Доротеї Вірер.

Італійська біатлоністка Доротея Вірер іноді дозволяє собі відпочивати від тренувань. А робить вона це, як правило, десь біля моря. І, якщо вже мовиться про море, то й без купальників тут не обходиться. Саме в такому образі спортсменка зробила кілька фото, похизувавшись своїм підтягнутим тілом.

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Не дивно, що за добу серія фотографій назбирала понад 80 тисяч лайків. Її підписники були не лише щедрими на сердечка, а й залишили безліч коментарів під постом красуні. Лови найкращі з них:

"Приваблива";

"Приголомшлива";

"Вау, красуня на сонці";

"Найкрасивіша біатлоністка у світі";

"Супержінка";

"Дуже сексуальна";

"Чарівна Доротея";

"Бездоганна".

Гайда підписуватися на Доротею Вірер. Це дозволить не лише долучитися до її величезної армії прихильників, а й не пропустити новий спокусливий пост від сексуальної італійської біатлоністки.

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