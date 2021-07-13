Горячая итальянская биатлонистка взбудоражила сеть подтянутыми формами: соблазнительные фото

Доротея Вирер не слишком часто выкладывает в инстаграме фото, на которых можно ее увидеть в купальнике. Поэтому каждый такой пост становится настоящим праздником для армии поклонников итальянской биатлонистки. Неудивительно, что они были очень щедрыми не только на лайки, но и комментарии. Айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна от Доротеи Вирер.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер иногда позволяет себе отдыхать от тренировок. А делает она это, как правило, где-то у моря. И, если уж говорится о море, то без купальников здесь не обходится. Именно в таком образе спортсменка сделала несколько фото, хвастаясь своим подтянутым телом.

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Неудивительно, что за сутки серия фотографий собрала более 80 тысяч лайков. Ее подписчики были не только щедрыми на сердечки, но и оставили множество комментариев под постом красавицы. Лови лучшие из них:

"Привлекательная";

"Потрясающая";

"Вау, красавица на солнце";

"Самая красивая биатлонистка в мире";

"Суперженщина";

"Очень сексуальная";

"Волшебная Доротея";

"Безупречная".

Айда подписываться на Доротею Вирер. Это позволит не только приобщиться к ее огромной армии поклонников, но и не пропустить новый соблазнительный пост от сексуальной итальянской биатлонистки.

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