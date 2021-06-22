Відверте фото Люсія Яворчекова зробила під час відпочинку у Мексиці. І ми гарантуємо, що цей кадр позбавить тебе сну!
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Не дивно, що її мільйонна армія підписників залишила за кілька днів понад 90 тисяч лайків. Не обійшлося й без коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них:
- "Я чекав цілий день на цей твій пост";
- "Надзвичайно спекотно";
- "Дуже красива";
- "Просто бездоганність";
- "Сексуальна богиня";
- "Чудове фото. Мені подобається".
Лови ще одне відверте фото Люсії Яворчекової:
Люсія Яворчекова викликає непідробний захват. На її сторінці в інстаграмі завжди дуже спекотно. Тож ми буквально закликаємо підписатися на неї. Це дозволить не пропустити порцію гаряченького від фітнес-моделі!
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