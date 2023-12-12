Особливо це стосується випадків, коли у чоловіка чи хлопця вже є все або майже все. Або випадків, коли достеменно невідомо, що є, а чого немає у цього чоловіка. Отже, що подарувати на Новий рік 2024, щоб гарантувати позитивні емоції на свято?
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Що подарувати на Новий рік чоловікові: обираємо з дорожчого
Зауважмо одразу, подарунок слід обирати такий, аби був красивим або корисним, а краще – щоб поєднував обидві ці якості. До прикладу:
- Набір викруток зі змінними насадками. Життя свідчить, що чоловіки самі часто шкодують собі купувати такі речі. То чому б не зробити це для них? Особливо якщо вони справді люблять щось постійно крутити-лагодити.
- Електрогриль. А це для тих чоловіків, які люблять готувати, але не займаються цим професійно. Цей пристрій залюбки посмажить стейк практично самостійно.
- Органайзер в автомобіль. Якщо чоловік – автомобіліст, то органайзер йому буде просто незамінним предметом для багажника і там пануватиме порядок.
- Фітнес-браслет чи смартгодинник. Досить практичний подарунок, який буде мотивувати й дисциплінувати чоловіка, і який до того ж зараз модним та трендовим аксесуаром.
- Враження. Один із найкращих варіантів подарунка – це враження. Що б це не було – поїздка, похід, відвідини СПА тощо, залежно від того, що більше подобається чоловікові.
Пропонуємо кілька цікавих ідей новорічних подарунків для чоловіків / Фото senivpetro@freepik
Що подарувати на Новий рік чоловікові: недорогі варіанти
Що ж, ніхто не зобов'язує дарувати дорогі подарунки, адже, власне, цінність подарунка в іншому – це увага та емоції. Тож можна обрати й щось небанальне та водночас не дуже дороге:
- Набір для сауни. Шапка, халат, мийні засоби – чому б і ні? Якщо чоловік або хлопець люблять сауни, вони зрадіють такому подарункові. А якщо не ходять у такі заклади – буде привід піти.
- Іменний келих або чашка. Там ще можна написати побажання чи улюблену цитату. Подарунок запам'ятається та відзначить святковий день.
- Шкіряний ремінь. Він просто ніколи не буде зайвим. Чи носить, чи не носить ремені чоловік – все ж кілька разів він його одягне. Ремінь нині – ознака гарного стилю, і краще обирати зі шкіри, щоб служив довше.
- Мотиваційний скретч-постер. Останнім часом це популярний подарунок – можна придбати готовий скретч-постер із завданнями на будь-який смак. Він і мотивувати буде, і подуркувати дозволить.
- Куля на ялинку зі спільною фотографією. Ось така мила річ – причім її обов'язково повісять на найвидніше місце на Новий рік.