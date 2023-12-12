Особливо це стосується випадків, коли у чоловіка чи хлопця вже є все або майже все. Або випадків, коли достеменно невідомо, що є, а чого немає у цього чоловіка. Отже, що подарувати на Новий рік 2024, щоб гарантувати позитивні емоції на свято?

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Що подарувати на Новий рік чоловікові: обираємо з дорожчого

Зауважмо одразу, подарунок слід обирати такий, аби був красивим або корисним, а краще – щоб поєднував обидві ці якості. До прикладу:

Набір викруток зі змінними насадками. Життя свідчить, що чоловіки самі часто шкодують собі купувати такі речі. То чому б не зробити це для них? Особливо якщо вони справді люблять щось постійно крутити-лагодити.

Життя свідчить, що чоловіки самі часто шкодують собі купувати такі речі. То чому б не зробити це для них? Особливо якщо вони справді люблять щось постійно крутити-лагодити. Електрогриль. А це для тих чоловіків, які люблять готувати, але не займаються цим професійно. Цей пристрій залюбки посмажить стейк практично самостійно.

А це для тих чоловіків, які люблять готувати, але не займаються цим професійно. Цей пристрій залюбки посмажить стейк практично самостійно. Органайзер в автомобіль. Якщо чоловік – автомобіліст, то органайзер йому буде просто незамінним предметом для багажника і там пануватиме порядок.

Якщо чоловік – автомобіліст, то органайзер йому буде просто незамінним предметом для багажника і там пануватиме порядок. Фітнес-браслет чи смартгодинник. Досить практичний подарунок, який буде мотивувати й дисциплінувати чоловіка, і який до того ж зараз модним та трендовим аксесуаром.

Досить практичний подарунок, який буде мотивувати й дисциплінувати чоловіка, і який до того ж зараз модним та трендовим аксесуаром. Враження. Один із найкращих варіантів подарунка – це враження. Що б це не було – поїздка, похід, відвідини СПА тощо, залежно від того, що більше подобається чоловікові.



Пропонуємо кілька цікавих ідей новорічних подарунків для чоловіків / Фото senivpetro@freepik

Що подарувати на Новий рік чоловікові: недорогі варіанти

Що ж, ніхто не зобов'язує дарувати дорогі подарунки, адже, власне, цінність подарунка в іншому – це увага та емоції. Тож можна обрати й щось небанальне та водночас не дуже дороге: