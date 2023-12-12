Особенно это касается случаев, когда у мужчины или парня уже есть все или почти все. Или случаев, когда неизвестно, что есть, а чего нет у этого мужчины. Итак, что подарить на Новый год 2024, чтобы гарантировать положительные эмоции на праздник?

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Что подарить на Новый год мужчине: выбираем из более дорогого

Заметим сразу, что подарок следует выбирать такой, чтобы был красивым или полезным, а лучше – чтобы сочетал оба эти качества. К примеру:

Набор отверток со сменными насадками. Жизнь свидетельствует, что мужчинам самим часто жалко себе покупать такие вещи. Так почему бы не сделать это для них? Особенно если они действительно любят что-то постоянно крутить-чинить.

Жизнь свидетельствует, что мужчинам самим часто жалко себе покупать такие вещи. Так почему бы не сделать это для них? Особенно если они действительно любят что-то постоянно крутить-чинить. Электрогриль. А это для мужчин, которые любят готовить, но не занимаются этим профессионально. Это устройство охотно пожарит стейк практически самостоятельно.

А это для мужчин, которые любят готовить, но не занимаются этим профессионально. Это устройство охотно пожарит стейк практически самостоятельно. Органайзер в автомобиле. Если мужчина – автомобилист, то органайзер ему будет просто незаменимым предметом для багажника и там будет царить порядок.

Если мужчина – автомобилист, то органайзер ему будет просто незаменимым предметом для багажника и там будет царить порядок. Фитнес-браслет или смарт-часы. Достаточно практичный подарок, который будет мотивировать и дисциплинировать мужчину, и который к тому же сейчас является модным и трендовым аксессуаром.

Достаточно практичный подарок, который будет мотивировать и дисциплинировать мужчину, и который к тому же сейчас является модным и трендовым аксессуаром. Впечатление. Один из лучших вариантов подарка – это впечатление. Что бы это ни было – поездка, поход, посещение СПА и прочее, в зависимости от того, что больше нравится мужчине.



Предлагаем несколько интересных идей новогодних подарков для мужчин / Фото senivpetro@freepik

Что подарить на Новый год мужчине: недорогие варианты

Что ж, никто не обязывает дарить дорогие подарки, ведь собственно ценность подарка в другом – это внимание и эмоции. Так что можно выбрать и что-то небанальное и в то же время не очень дорогое: