Особенно это касается случаев, когда у мужчины или парня уже есть все или почти все. Или случаев, когда неизвестно, что есть, а чего нет у этого мужчины. Итак, что подарить на Новый год 2024, чтобы гарантировать положительные эмоции на праздник?
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Что подарить на Новый год мужчине: выбираем из более дорогого
Заметим сразу, что подарок следует выбирать такой, чтобы был красивым или полезным, а лучше – чтобы сочетал оба эти качества. К примеру:
- Набор отверток со сменными насадками. Жизнь свидетельствует, что мужчинам самим часто жалко себе покупать такие вещи. Так почему бы не сделать это для них? Особенно если они действительно любят что-то постоянно крутить-чинить.
- Электрогриль. А это для мужчин, которые любят готовить, но не занимаются этим профессионально. Это устройство охотно пожарит стейк практически самостоятельно.
- Органайзер в автомобиле. Если мужчина – автомобилист, то органайзер ему будет просто незаменимым предметом для багажника и там будет царить порядок.
- Фитнес-браслет или смарт-часы. Достаточно практичный подарок, который будет мотивировать и дисциплинировать мужчину, и который к тому же сейчас является модным и трендовым аксессуаром.
- Впечатление. Один из лучших вариантов подарка – это впечатление. Что бы это ни было – поездка, поход, посещение СПА и прочее, в зависимости от того, что больше нравится мужчине.
Предлагаем несколько интересных идей новогодних подарков для мужчин / Фото senivpetro@freepik
Что подарить на Новый год мужчине: недорогие варианты
Что ж, никто не обязывает дарить дорогие подарки, ведь собственно ценность подарка в другом – это внимание и эмоции. Так что можно выбрать и что-то небанальное и в то же время не очень дорогое:
- Набор для сауны. Шапка, халат, моющие средства – почему бы и нет? Если мужчина или парень любят сауны, они обрадуются такому подарку. А если не ходят в такие заведения – будет повод сходить.
- Именной бокал или чашка. Там еще можно написать пожелания или любимую цитату. Подарок запомнится и отметит праздничный день.
- Кожаный ремень. Он просто никогда не будет лишним. Носит или не носит ремни мужчина – все же несколько раз он его наденет. Ремень ныне – признак хорошего стиля, и лучше выбирать из кожи, чтобы служил дольше.
- Мотивационный скретч-постер. В последнее время это популярный подарок – можно купить готовый скретч-постер с заданиями на любой вкус. Он и мотивировать будет, и подурачиться позволит.
- Шар на елку с совместной фотографией. Вот такая милая вещь – причем ее обязательно повесят на самое видное место на Новый год.