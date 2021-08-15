Якщо спитати будь-кого про чоловічий журнал, то ми не здивуємося, що перша асоціація буде обов'язково пов'язана з Playboy. Ох же ж цей хтивий кролик, який став справжнім брендом №1 на ринку дорослих видань. Але чи задумувався ти над тим, що в Україні були свої аналоги цього та інших еротичних журналів? Думаємо, такі підозри у тебе виникали. Тож гайда разом з Men 24 занурюватися у світ дорослих видань!

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"Лель": читай, а не лише дивися!

Роки виходу: з 1992 по 2003 роки

з 1992 по 2003 роки Кількість сторінок: до 52

Журнал "Лель" можна сміливо назвати бомбою сповільненої дії. Дорослий глянець з'явився в українських кіосках у 1992 році. Усього за рік після становлення незалежності нашої держави. Тож його поява стала своєрідним спростуванням популярної фрази про те, що сексу у Радянському Союзі не було. Був. Ще й як.



Журнал "Лель" читали усі, кому вистачало сміливості та грошей

Журнал читали усі. Усі, у кого були гроші та кому вистачало сміливості його купувати або передплачувати. З пошти "Лель" приносили без упакування. Що це за журнал було видно усім,

– розповідає головний редактор і засновник "Лелю" Сергій Чирков.

Інтелектуальна еротика

Відразу ж зауважимо, що журнал "Лель" не мав нічого спільного з порносайтом на папері. Тут не знайдеш ані сцен сексу, ані ерегованих статевих членів. Це еротика в класичному її розумінні.

Дивися Згадати Все. Журнал "Лель": еротика по-українськи

Ба більше, цей журнал ще й можна було назвати інтелектуальним. У ньому можна було не лише насолоджуватися гарячими фотографіями, а й черпати щось нове та цікаве.



На сторінках "Лелю" не побачиш фотографій порнографічного характеру

На сторінках "Лелю" були своєрідні клуби. Наприклад, чоловіча аудиторія регулярно заглядала до "Клубу Гойтосира", а жіноча – "Клубу Дівонії". У них можна було знайти поради від Ледь-психолога, Лель-сексолога, Лель-соціолога й інших експертів. А от у "Лель-ревю" був "Сексодром". Там можна було прочитати відповіді на питання читачів.

Ти ж пам'ятаєш, що інтернет у ті часи був шалено дорогим і доступним далеко не всім. Тож газети та журнали стали ідеальними майданчиками для отримання відповідей на питання, які турбують найбільше.

"Лель" не був аналогом Playboy. У нас завжди було що почитати. Ми хотіли, щоб наш журнал працював. Суспільство було у такому стані, що про секс ніхто не знав, бо ж його, як відомо, не було в СРСР,

– підкреслює редактор.



"Лель" – український еротичний журнал, який не був аналогом Playboy

Зірки, які з'являлися у журналі "Лель"

Якщо ти не пам'ятаєш, то ми нагадаємо: 90-і та початок 2000-х були значно сміливішими часами. Тож не дивно, що зірки з величезним задоволенням епатували фанатів не лише на сцені, а й на сторінках журналів. Наприклад, гостями цього видання свого часу були актриса Ольга Сумська, співачки Ірина Білик, Наталія Могилевська та Камалія. А ще одна співачка, Жанна Боднарчук, пішла ще далі – вона з'явилася на обкладинці видання.

На жаль, криза та цензура змусили "Лель" піти з ринку. Цікаво, що через рік у кіосках з'явився Playboy. Його представники раніше пропонували редакторам "Лелю" видаватися спільно. Але український глянець не прагнув рухатися у бік журналу з кроликом і міняти щось у собі.

Дивися ще кілька гарячих фото з журналу "Лель":

"Пан + Пані": секс-просвіта, родом з Тернополя

Роки виходу: з 1992 по 1998 роки

Якщо журнал "Лель" можна було вважати класичною еротикою, щедро приправленою цікавими та пізнавальними текстами, то газета "Пан + Пані" йшла ще далі. У ній українців буквально вчили займатися сексом. Творці цього видання робили усе можливе для того, щоб нести сексуальну просвіту в маси. А сміливі фотографії та ілюстрації миттєво зробили її шалено популярною як серед сміливців, так і тих, хто соромився вголос озвучувати слово "секс".



Еротична газета "Пан + Пані" займалася секс-просвітою

Ти не повіриш, але з'явилася вона у Тернополі. Складно собі уявити щось подібне зараз. Ба більше, спочатку вона була додатком до громадсько-політичного видання "Заповіт". З часом "Пан + Пані" став абсолютно самостійним гравцем на ринку видань. Щотижневик не лише активно читали, а й передавали з рук у руки. Усе для того, щоб якомога більше людей пізнавали себе та свою сексуальність.



Читачі газети "Пан + Пані" мали можливість пізнавати себе та свою сексуальність

Якщо у "Лель" фотографи приносили еротичні фото, то "Пан + Пані" займалися справжнім "піратством". Усі світлини "позичалися" у польських і чеських видань. Тож, маємо підозру, що їхні герої навіть не підозрювали, що ставали популярними ще й десь далеко за кордоном.

Знову-таки, у порівнянні з журналом "Лель", ця газета мала більш розважальний характер. Але це аж ніяк не завадило їй набувати шаленої популярності. "Пан + Пані" читали по всій Україні та далеко за її межами. Цьому сприяв, звичайно ж, чималий тираж.



Газета "Пан + Пані" була шалено популярною та читалася по всій Україні

Найбільший тираж газети "Пан + Пані" був 290 тисяч примірників!

Дивно, але факт: у цій газеті могли спокійно сусідувати як стаття про політичну ситуацію в країні, в якій критикувався президент Леонід Кравчук, так і поради, як боротися з мозолями, бородавками та випадінням волосся. І це ми мовчимо про теми, дотичні до сексу.



Політичні огляди спокійно сусідували з сексуальними порадами

На жаль, "Пан + Пані" теж не витримав конкуренції. Тож газета після майже 10-річної історії завершила своє існування. Але на цьому не закінчилася її історія. Назву "Пан + Пані", "Пан і Пані" або інші версії поєднання цих двох слів носять безліч кафетеріїв, салонів краси та торгових центрів по всій Україні. Не виключено, що так назвали їх ті, хто надихався цим виданням.



Газета "Пан + Пані" проіснувала майже 10 років

Playboy: кролик, який звів з розуму весь світ

Роки виходу: з 2005 року по сьогодні

з 2005 року по сьогодні Кількість сторінок: близько 100 сторінок



Відома Playmate з України – Даша Астаф'єва, теж знімалася в українському Playboy

Як ти вже зрозумів, журнал Playboy замінив собою популярний в Україні "Лель". З'явився він у 2005 році. І найцікавіше те, що раніше була як українська, так і російська версія. Але, на жаль, зараз на полицях магазинів можна побачити лише російськомовний Playboy.

Україна – 18-а країна, де вийшов Playboy

Завдяки видавництву "Бурда-Україна" 15 вересня українці побачили перший випуск журналу Playboy. Наша країна стала 18-ю за ліком, де з'явився цей чоловічий глянець.

Головним же лозунгом залишилася фраза: "Усе, що цікаво чоловікам". Тож всередині можна було побачити не лише красивих і оголених жінок, а й розкішні автомобілі, інтерв'ю зі знаменитими сучасниками, поради, пов'язані зі стилем і модою тощо.



У листопаді 2020 року вийшов номер, присвячений 15-річчю Playboy в Україні

Свого часу Насті Каменських відмовили у зйомці для Playboy

Ти не повіриш, але був період, коли Насті Каменських не вдалося потрапити на сторінки Playboy. Як розповідав головний редактор Влад Фісун, причиною стали непорозуміння з представництвом співачки.

Ми не змогли дійти до спільного знаменника з представниками Насті Каменських. Наше бачення концепції зйомки (образ, стиль, пози) їм не сподобалося. А редакція не могла піти на їхні умови. В результаті Настя знялася в іншому чоловічому виданні,

– пояснив він.



Без паніки: Настя Каменських згодом теж з'явилася на сторінках Playboy

XXL: від рибальства до оголених зірок

Роки виходу: з 2001 року по сьогодні

з 2001 року по сьогодні Кількість сторінок: близько 116 сторінок



На XXL часто можна побачити "спокусливих", "гарячих" і "звабливих" зірок

А ось XXL з'явився в Україні за кілька років до Playboy. І позиціювали його, як "перший український журнал для успішних чоловіків". Акцент у цьому виданні, ясна річ, роблять саме на героїнях. Тож не дивно, що часто на обкладинках можна побачити "спокусливу", "гарячу", "звабливу" тощо.

Буде несправедливо не згадати, що головними героями XXL нерідко ставали й чоловіки. Щоправда, ми не можемо сказати, чи впливала їхня поява на обкладинках на популярність того чи іншого номера.



На обкладинці XXL також з'являлися чоловіки

Серед зірок, які з'явилися в XXL, – Настя Каменських, TAYANNA, Надя Дорофєєва, Міша Романова, Леся Нікітюк, MONATIK, MOZGI, Дмитро Комаров, Алан Бадоєв, Ольга Харлан, Еліна Світоліна та інші.



А ще XXL регулярно випускає календар, в якому знімаються знаменитості

MAXIM: чоловічий погляд на світ

Роки виходу: з 2003 року по 2015 роки

з 2003 року по 2015 роки Кількість сторінок: близько 94 сторінок

Журнал MAXIM, а точніше його українська версія, виходили з 2003 по 2015 роки. Останній же його номер наші читачі побачили у червні 2015 року.



Як бачиш, Настя Каменських – часта "гостя" еротичних журналів

Позиціювали цей журнал, як сучасне міжнародне видання, розраховане на успішних і ділових чоловіків. Спочатку він випускався у Великій Британії, але через майже 20 років з моменту існування дістався й до нашої країни.



Дружини українських футболістів з'явилися на обкладинці MAXIM у червні 2012 року

У цьому виданні також можна було прочитати історії успішних чоловіків, ознайомитися з новинками автопрому, технологіями. Також читачі мали можливість прокачати свої знання у догляді за собою та стилі. А ще – насолоджуватися спокусливими красунями, які з'являлися як на обкладинках, так і всередині глянцю.

Тобі сподобається Селена Гомес у купальнику, а Емілі Ратажковскі – топлес: гарячі фото закордонних зірок 18+

Чоловічі видання давно уже перестали бути своєрідною виставкою оголених тіл. Це справжні хрестоматії успіху для тих, хто вірить у свої сили та хоче досягати нових висот. Але ми то знаємо, що спочатку була еротика. І саме оголені та розкішні жінки зробили кожне з цих видань, про які ми згадали вище.