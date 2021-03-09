Так виглядає максимальна плавність: Ducati 998 перетворили на стильний байк – фото

У каталозі Ducati є кілька мотоциклів, які однозначно заслуговують на твою увагу. 998 – один із них. Це була остання модель, яка несе у собі культову естетику 916, але оснащувалася новим і значно покращеним двигуном Testastretta від Ducati. Це і зробило байк особливим. Але майстри вирішили трохи попрацювати над байком, подарувавши йому новий неповторний дизайн.

Джонні Нгуєн – відносно молодий майстер з гострим оком і схильністю до міського стилю. Він не боїться порушувати традиції. Одного разу він побудував Ducati 900 SS (знизу зліва). А потім вирішив взятися за 998 і подарувати йому нове життя.

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У Джонні є два Ducati: один 990 SS, а також новий 998

Джонні на пів ставки керує Upcycle Motor Garage. Велику частину часу він працює сам, але друзі регулярно заходять, щоб протягнути руку допомоги. А оскільки Upcycle – хобі, Джонні з більшою ймовірністю будує байк на свій смак.

До рук Джонні потрапив Ducati 998 2002 року. Друг побачив мотоцикл на сайті оголошень Craigslist у відмінному стані та підштовхнув майстра до його покупки. Після того, як він деякий час катався на ньому у стоковому вигляді, бажання модифікувати його таки взяло верх.

Маючи 123 кінські сили, підвіску Showa та Öhlins, а також гальма Brembo, Джонні мудро вирішив не робити змін всередині байка, зробивши саме косметичний ремонт. Це означало відмову від половини оригінального кузова Ducati на користь круглого обтічника і короткої хвостової частини, яка швидко стала його візитівкою.



Байк в хорошому стані, тож всередині Джонні вирішив нічого не міняти, зосередившись на дизайні

Для обтічника Джонні використав склопластикову деталь Yamaha TZ250 виробництва Airtech Streamlining. Природно, що він не помістився на 998 "з коробки", тому нашому майстрові довелося розділити його на кілька частин, розширити, а також покрити прорізи скловолокном, щоб згладити.

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Крихітний передній ліхтар – подвійний світлодіодний блок, який можна знайти в магазині позашляхових аксесуарів. Обтічник встановлений на невеликій трубчастій конструкції, яку Джонні виготовив для роботи з монтажними язичками приклада рами. Він також утримує датчик повітря та звуковий сигнал.



Спереду байка видніється компактний передній ліхтар, який вписується у його дизайн

Однією з причин, через яку Джонні вибрав повний обтічник, полягала в тому, щоб допомогти приховати масу електронних бітів. Він зберіг оригінальний батарейний відсік, але все перемістив, повернув електронний блок керування та встановив невелику літій-іонну батарею Antigravity.

Оригінальний паливний бак 998 все ще в ділі, але його задня частина була радикально перероблена. Є новий скорочений підрамник на болтах з різким ударом на кінці, завершений коричневим шкіряним сидінням. З самого заду можна побачити фару Honda Grom.



Позаду байка видніється фара Honda Grom, яка завершує композицію

У кабіні Джонні зберіг штатні перемикачі й елементи керування Brembo, але додав вафельні ручки Vans та світлодіодні покажчики повороту на кінці керма, а також елегантний цифровий датчик від Motogadget. Нижче за обтічником змійкою в'ється набір колекторів у формі пирога, які виходять через хрипкий глушник Competition Werkes.



Жовтий і максимально яскравий байк просто неможливо не побачити на дорогах

Остаточна колірна гамма одночасно мінімалістична та смілива: жовта фарба з білою рамою і колесами, білі акценти всередині обтічника. Джонні перетворив 998 на свіжий спортбайк у стилі неоретро, який, ймовірно, засмутить деяких фанатів Ducati. Але точно не засмутить нас.

Усі фото Ryan D. Cheng

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