Мотоцикл Kawasaki H1 Mach III не потребує представлення. Трициліндровий двотактний двигун об'ємом 500 кубічних сантиметрів справив фурор, коли з'явився на ринку у 1969 році. У наші дні, звичайно ж, є швидші байки, але класичний H1 є хорошим кандидатом для швидкого відновлення або збірки кафе-рейсерів. Головне – знайти мотоцикл у хорошому стані.

Плоский трекер на основі Kawasaki H1, зібраний майже повністю з залишків. Це диво з клаптиків отримало назву "Räng Däng Däng Sweet Bum Bäng". Його з любов'ю побудував Рольф Рейк – людина, яка стоїть за ім'ям Krautmotors.

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Рольф живе в університетському містечку Гейдельберг у Німеччині. Він займається промисловим дизайном і керує школою дизайну в сусідньому місті Мангейм. Він також займається складанням і гонками на мотоциклах протягом довгого часу, тому в нього є майстерня, повна запчастин.



Байк складається з безлічі запчастин, а також старого Kawasaki H1

Більшість гоночних мотоциклів Рольфа розробили для участі у серії European Sultans of Sprint і весняних гонках StarrWars на фестивалі Glemseck 101. Але якийсь час йому не терпілося побудувати плоский трекер. Тож він зібрав цей байк по шматочках з попередніх збірок.

"Я почав відновлювати Kawasaki у 90-х і скуповував багато запчастин, коли вони були дешевими", – розповів він.

В основі цього звіра лежить двигун H1 потужністю 60 кінських сил, який Рольф раніше використовував для спринтерських гонок. Він залишив його як є, але доручив гуру двотактових двигунів Ральфу Гілле відновити зчеплення та запалювання, а також поремонтувати байк. Ральф багато років будує гоночні двигуни для Рольфа, а також є його постачальником старовинних двотактних деталей Kawasaki.



Поки байк їздить на двигуні потужністю 60 кінських сил, але його планують замінити

Поточні оновлення охоплюють набір фільтрів K&N і стару пошарпану вихлопну систему.

"Я сам зварив її зі старих вихлопних труб для мотокросу в 90-х. Це видно по жахливих швах", – додав Ральф.

Шасі – ще одна перероблена деталь. Це рама Р1 1969 року, яку Рольф свого часу модифікував для роботи з моноамортизатором Yamaha та навіть отримав сертифікат TÜV. Під сидінням ховається амортизатор, але в минулому саме ця рама використовувалася в жорсткому форматі для спринтерських гонок.



Шасі – це стара перероблена деталь, якій понад 50 років

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Спереду оригінальне колесо H1, налаштоване для роботи без гальм, а ззаду – 19-дюймовий високий плечовий обід, з'єднаний з маточиною барабана. Шини – Bates Baja (спереду) і Dunlop K180 (ззаду).

Паливний бак байк отримав від вінтажного ендуро Kawassaki. Рольф підігнав його, а потім приварив пробку для паливного крана Pingel Power-Flo. Фарбою він теж займався. Тепер мотоцикл може похизуватися біло-зеленим "костюмом" з зухвалим логотипом Krautmotors.



Мотоцикл оснастили баком з вінтажного ендуро Kawasaki

Алюмінієва хвостова частина – класична плоска гусениця, яку Рольф купив на eBay у США багато років тому. Він побудував окремий підрамник, щоб встановити його на Kawasaki, виготовив новий піддон сидіння та попросив свого оббивальника покрити його замшею.

Оскільки це трековий байк, у кабіні майже нічого не міняли. Винятком став новий руль LSL, руків'я у вінтажному стилі та дросельна заслінка з одним тросом. Таблички з номерами спереду та з боків містять цифру "2 ½", тому що мотоцикл, по суті, складається з трьох байків. Але Рольф не вважає його завершеним, поки не встановлять новий потужніший двигун.



Цифри "2 ½" натякають на те, що байк складається з трьох мотоциклів

За передньою панеллю ховається дуже своєрідний мод: мішок для катетера, що працює як масляний резервуар.

"Я не знав, куди покласти масло. У своєму останньому проєкті я використовував велосипедну пляшку, але вона була занадто великою. Тому мені спала на думку така ідея", – додав він.

Тепер, коли H1 завершено, Рольф терпляче чекає, коли знімуть локдаун в Європі, щоб можна було відновити гонки. А доти він витискає стільки тестової їзди, скільки може... поки він готується оснастити байк двигуном на 100 кінських сил.



Рольф уже не може дочекатися, коли відновляться гонки

Усі фото Marc Holstein та Christine Gabler

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