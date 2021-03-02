Якщо ти знаєш про BMW R18, то тобі відомо, що це один з доволі суперечливих байків, зроблених німцями. І бентежила фанатів не потужність мотоцикла, а його зовнішній вигляд. Тож не дивно, що майстри своєї справи вирішили удосконалити його, подарувавши байку оновлений зовнішній вигляд.

Над доопрацюванням BMW R18 працювали хлопці з майстерні FCR Original на чолі з Себастьєном Гіємо. За допомогою паризького дилера BMW він отримав новий R18, доставлений в його майстерню, яка розташована за 4 години їзди на південь, у невеличке містечко Шовіньї.

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Себастьєн і його команда зробили ставку на спортивний стиль, знизивши класичну елегантність стилю BMW "First Edition". Вони називають цей байк "Sport Edition".

Це незвичайний підхід для FCR, які зазвичай роблять стильний нікельований вінтажний стиль. Але BMW уже досягла цієї точки зору зі стандартним байком. Найбільшою зміною в характері мотоцикла є вихлопна труба, яка практично прямолінійна. Себастьєн описує звук як "хрипкий і потужний", і йому неможливо не повірити.



Для FCR Original це доволі незвичайний проєкт, адже вони віддають перевагу вінтажним байкам

Він узгоджений з новою системою впуску, "щоб замінити занадто великі оригінальні пластикові деталі". Себастьєн додав, що їхнє "конструкторське бюро перемалювало впускні труби у 3D та видрукувало їх, перш ніж створити остаточні деталі з алюмінію". Вони також зробили нову опору для найоригінальнішого повітрозабірника. Повітряні фільтри тепер K&N.

Після зняття усіх обмежень по шуму та викидів, цей R18 видаватиме значно більше потужності, ніж стандартні 91 кінських сил.



Прокачаний двигун BMW R18 видаватиме понад 91 кінську силу

Та й сам двигун виглядає ефектніше. Він перефарбований у чорний колір. Для цього потрібно було демонтувати двигун. Величезні клапанні кришки тепер зроблені з вуглецевого волокна. Їх також розробили у 3D, а потім надрукували форми для вуглецю. Також є нова табличка двигуна Sport Edition.



Для максимальної ефектності двигун перефарбували у чорний колір

Що стосується динамічної передньої частини, найбільша зміна – розмір коліс. Стандартний байк працює з F19 / R16, і FCR перевели його на F18 / R17, щоб збалансувати ситуацію.

"Ми хотіли, щоб на байку було легко їздити, і не хотіли ставити на зад велику шину, яка б зробила його "важчим" при їзді", – каже він.



Байк "взули" в нові колеса, щоб на ньому можна було легше їздити

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Колеса пофарбовані у чорний глянсовий колір і були зібрані та довершені у майстерні FCR. R18 зазвичай використовує гуму Bridgestone Battlecruise або Michelin Commander, але FCR встановили спортивніші шини Michelin Road 5 GT.

Короткий вихлоп – найбільший і найнеобхідніший, на думку деяких, візуальний хіт. Але інші зміни включають припасовані алюмінієві крила та рульові колонки, які вже мають менший відкат, ніж стандартне кермо.



BMW R18 виділяється коротким вихлопом

FCR переобладнала стандартні (і абсолютно бездоганні) органи управління, але замінила головні циліндри гальма і зчеплення на елементи Beringer. Компактні покажчики повороту – власність FCR. Встановлюються вони на спеціальні кронштейни, а ззаду вони служать стоп-сигналами.

На заводському R18 сидіння має глибоку V-подібну форму, заповнюючи проріз над трубами задньої рами у стилі хардтейл. FCR відкрили нові можливості з компактнішим сидінням у стилі боббер, яке наближає райдера до керма і зменшує візуальну громіздкість.



Кастомний байк отримав компактне сидіння у стилі боббер

"Це виготовлений на замовлення комплект, який буде доступний на нашому веб-сайті у найближчі тижні. Алюмінієва опора сідла регулюється у трьох положеннях, щоб відповідати розміру райдера. Оббивка – алькантара", – каже Себастьян.

Після ретельного демонтажу і фарбування всіх твердих деталей у чорний колір – аж до приводного вала і гальмівних супортів – команда FCR звернула свою увагу на кузов. Вони зупинилися на простому та традиційному сріблястому кольорі BMW Pur Metal.



Кузов байка отримав традиційний сріблястий колір BMW Pur Metal

Якщо ти володієш BMW R18, то варто стежити за веб-сайтом FCR, де ти зможеш придбати круті компоненти, які удосконалять його.

Усі фото Mitch Canon

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