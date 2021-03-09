В каталоге Ducati есть несколько мотоциклов, которые однозначно заслуживают твоего внимания. 998 – один из них. Это была последняя модель, которая несет в себе культовую эстетику 916, но оснащалась новым и значительно улучшенным двигателем Testastretta от Ducati. Это и сделало байк особенным. Но мастера решили немного поработать над байком, подарив ему новый неповторимый дизайн.

Джонни Нгуен – относительно молодой мастер с острым глазом и склонностью к городскому стилю. Он не боится нарушать традиции. Однажды он построил Ducati 900 SS (снизу слева). А потом решил взяться за 998, и подарить ему новую жизнь.

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У Джонни есть два Ducati: один 990 SS, а также новый 998

Джонни на полставки руководит Upcycle Motor Garage. Большую часть времени он работает сам, но друзья регулярно заходят, чтобы протянуть руку помощи. А поскольку Upcycle – хобби, Джонни с большей вероятностью строит байк на свой вкус.

В руки Джонни попал Ducati 998 2002 года. Друг увидел мотоцикл на сайте объявлений Craigslist в отличном состоянии, и подтолкнул мастера к его покупке. После того как он некоторое время катался на нем в стоковом виде, желание модифицировать его все же взяло верх.

Имея 123 лошадиные силы, подвеску Showa и Öhlins, а также тормоза Brembo, Джонни мудро решил не делать изменений внутри байка, сделав именно косметический ремонт. Это означало отказ от половины оригинального кузова Ducati в пользу круглого обтекателя и короткой хвостовой части, которая быстро стала его визитной карточкой.



Байк в хорошем состоянии, поэтому внутри Джонни решил ничего не менять, сосредоточившись на дизайне

Для обтекателя Джонни использовал стеклопластиковую деталь Yamaha TZ250 производства Airtech Streamlining. Естественно, что он не поместился на 998 "из коробки", поэтому нашему мастеру пришлось разделить его на несколько частей, расширить, а также покрыть проемы стекловолокном, чтобы сгладить.

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Крошечный передней фонарь – двойной светодиодный блок, который можно найти в магазине внедорожных аксессуаров. Обтекатель установлен на небольшой трубчатой ​​конструкции, которую Джонни изготовил для работы с монтажными язычками приклада рамы. Он также содержит датчик воздуха и звуковой сигнал.



Впереди байка виднеется компактный передний фонарь, который вписывается в его дизайн

Одной из причин, по которой Джонни выбрал полный обтекатель, заключалась в том, чтобы помочь скрыть массу электронных битов. Он сохранил оригинальный батарейный отсек, но все переместил, перевернул электронный блок управления и установил небольшую литий-ионную батарею Antigravity.

Оригинальный топливный бак 998 все еще в деле, но его задняя часть была радикально переработана. Есть новый сокращенный подрамник на болтах с резким ударом на конце, завершённый коричневым кожаным сиденьем. С самого зада можно увидеть фару Honda Grom.



Позади байка виднеется фара Honda Grom, которая завершает композицию

В кабине Джонни сохранил штатные переключатели и элементы управления Brembo, но добавил вафельные ручки Vans и светодиодные указатели поворота на конце руля, а также элегантный цифровой датчик от Motogadget. Ниже обтекателем змейкой вьется набор коллекторов в форме пирога, которые выходят за хриплый глушитель Competition Werkes.



Желтый и максимально яркий байк просто невозможно не увидеть на дорогах

Окончательная цветовая гамма одновременно минималистичная и смелая: желтая краска с белой рамой и колесами, белые акценты внутри обтекателя. Джонни превратил 998 на свежий спортбайк в стиле неоретро, ​​который, вероятно, расстроит некоторых фанатов Ducati. Но точно не огорчит нас.

Все фото Ryan D. Cheng