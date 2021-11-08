Дуже багато їв і тренувався: бодибілдер прожив день за графіком "Містера Олімпія"

Канадський культурист Кріс Бамстед – справжня нова легенда. Воно й не дивно, адже він – трикратний володар титулу "Містер Олімпія". Тож ним надихаються бодибілдери, які невтомно працюють над своїми тілами. От, наприклад, наш новий герой Брендон Хардінг, який спробував відтворити передзмагальний розпорядок дня бодибілдера.

Оскільки Хардінг – не лише бодибілдер, а ще й блогер, то він зняв відео. На ньому можна побачити, як наш герой намагається прожити день за графіком Кріса Бамстеда, чинного володаря титулу "Містер Олімпія".

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Бодибілдер прожив день за графіком "Містера Олімпія"

Бамстед кожен свій ранок починає з легкого кардіо. Тож не дивно, що Хардінг взявся за пішу прогулянку. Усе для того, щоб трохи розбудити себе й організм. І лише після цього він береться за сніданок чемпіона.

Прийом їжі складається з 2 цілих яєць, а також 150 грамів яєчного білка, бекону та домашніх бананових вівсяних батончиків, якими поділилася подруга Бамстеда Кортні Кінг.

Другий прийом їжі – основні продукти для бодибілдингу: курка та рис, приготовлені з топленим маслом, яке Хардінг замінює на кокосове.

"Думаю, я збираюся почати економити для цього трохи жирів, тому що це чудово пахне. Коли ви починаєте набирати вагу, ви не хочете просто різко збільшувати кількість калорій. Вашому тілу буде потрібен час, щоб перетравити їх... Якщо ви хочете збільшити кількість, то робіть це повільно", – закликає Хардінг.

Дивися, як Брендон Хардінг спробував прожити день за графіком "Містера Олімпії":

Третій прийом їжі – передтренувальний прийом, який складається з фаршу з індички та батату. Усе це він поливає соусом, щоб було ще смачніше.

"Зазвичай я не їм тричі перед тренуванням. Насправді мені подобається тренуватися після першого або другого прийому їжі. Я не люблю тренуватися, коли у шлунку забагато їжі", – зізнається він.

От нарешті він і добирається до тренування "Містера Олімпії". Хардінг відтворює поштовхи, які бере на озброєння Бамстед. І лише тоді, коли він почувається достатньо натренованим, він намагається повторити кілька класичних поз бодибілдера. Ну ж не дарма він стільки їв і пітнів, правда ж?

Їжа після тренування – це цільнозернова паста з томатним соусом, овочами та тушкованим м'ясом індички. А потім п'ята й остання страва, яку Хардінг найбільше любить, – це курячі кесадильї з домашнім гуакамоле, після яких іде ще один банановий вівсяний батончик.

"Це справді приємно, багато чистих калорій. Якщо ви підтримуватимете міжсезоння таким чином, ви отримаєте серйозне нарощування", – наголошує Хардінг.

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Тут ми зрозуміли, що стати бодибілдерами нам не світить. Бодай тому, що запхнути у себе стільки їжі протягом дня – вельми непроста задача. А ти б з нею впорався?